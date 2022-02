Katzenmusik Erstfeld freut sich auf das Fasnachtsprogramm 2022

FASNACHT Grünes Licht für Katzenmusik Erstfeld Als Alternative zum traditionellen Fasnachtsumzug organisiert die Katzenmusikgesellschaft am Sonntag, 27. Februar, eine Dorf- und Strassenfasnacht mit dem Motto «Erstfeld fätzt». Lorenz Gamma 07.02.2022, 05.00 Uhr

Die Katzenmusik marschiert bald wieder durch Erstfeld.

Im Herbst sah sich die Katzenmusikgesellschaft (KMG) Erstfeld gezwungen, den Fasnachtsumzug 2022 frühzeitig abzusagen. Als Alternative plante ein vereinsinternes OK eine Dorf- und Strassenfasnacht mit dem Motto «Erstfeld fätzt».

«Wir holen die Fasnacht zurück ins Dorf und wollen der Bevölkerung wieder Lebensfreude und Narrenfreiheit bieten. In Restaurants und im öffentlichen Raum soll ein buntes Programm ablaufen», erklärte OK-Präsidentin Patrizia Walker-Näpflin an der GV der KMG Erstfeld im November 2021.

Erleichterung nach den Covid-Lockerungen

Bis vor wenigen Tagen schien jedoch auch der Plan B zu scheitern. Doch dann folgte die Erlösung. Aufgrund der angekündigten Covid-Lockerungen können sowohl die meisten Katzenmusikanlässe als auch der Event am Fasnachtssonntag durchgeführt werden.

Bruno Inderkum, Präsident der KMG Erstfeld, zeigt sich erleichtert:

«Ich bin happy! Wir können die traditionellen Katzenmusikanlässe durchführen. Im Programm fehlen allerdings die Publikumsmagnete im Pfarreizentrum wie der Maskenball vom Schmutzigen Donnerstag und der Kindermaskenball vom Güdelmontag. Ein kleiner Wermutstropfen.»

Das Programm der diesjährigen Narrentage in Erstfeld präsentiert sich wie folgt: Am Freitag, 18. Februar, findet das Eintrommeln, am 22. Februar die Oberdörfler Fasnacht statt. Am Schmutzigen Donnerstag zieht der Morgenstreich durch die Gassen und der «Gibem!»-Verkauf startet. Am 25. Februar findet die Unterdörfler Fasnacht statt und am Sonntag, 27. Februar, die Dorf- und Strassenfasnacht mit dem Motto «Erstfeld fätzt!». Am Güdelmontag findet der Kinderumzug mit Bescherung statt und am Dienstag, 1. März, wird ausgetrommelt.

Buntes Fasnachtstreiben auf Plätzen und in Beizen

Am Sonntag, 27. Februar, 14 Uhr, startet die Katzenmusik beim Gemeindehaus zur Dorftour. An diversen Standorten (Gemeindehausplatz, Garten Kaffeeladen Adelheid, Gartenrestaurant Albert, Vorplatz Velo Lischer, Pfadiheim Uri Bärenboden, Mehrzweckraum Bunker Butzen) finden Platzkonzerte und Attraktionen statt. Nebst der Katzenmusik und der «Kröntä-Guggä» tragen Musik- und Schnitzelbankgruppen zum Fasnachtstreiben bei. Und die Restaurants Albert, Krone, Hauger, La Chica, Adelheid, Hirschen, Frohsinn und Ticino sind geöffnet.

Alle Fasnachtsbegeisterten dürfen sich auf gemütliche Stunden mit Unterhaltung und kulinarischen Genüssen freuen. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich der alten Fasnachtstraditionen zu besinnen und das närrische Brauchtum im Dorf zu beleben.