Gurtnellen 50 Meter in die Tiefe gestürzt: Autofahrer durchbricht Strassengeländer und landet im Bachbett Am Samstag kam ein alkoholisierter Autofahrer bei Gurtnellen von der Gotthardstrasse ab und stürzte in die Tiefe. Er verletzte sich dabei erheblich und wurde von der Rega ins Spital geflogen. 25.09.2022, 13.07 Uhr

Das Auto kam im Bachbett zum Liegen. Bild: Kantonspolizei Uri

Ein Lenker eines Personenwagens mit niederländischen Kontrollschildern fuhr am Samstagnachmittag, 24. September, auf der Gotthardstrasse von Intschi in Richtung Gurtnellen. Unmittelbar nach dem Weiler Steingaden habe der 34-jährige Lenker mit seinem Personenwagen das Geländer durchbrochen und sei rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt, schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung. Das Auto sei erst im Bachbett auf dem Dach zum Liegen gekommen.

Der Lenker verletzte sich dabei gemäss Polizei erheblich, konnte sich aber selbstständig aus dem stark beschädigten Personenwagen befreien. Mit der Rega wurde er in ein ausserkantonales Spital überflogen. Die durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,48 Promille. Die Staatsanwaltschaft Uri ordnete in der Folge eine Blut- und Urinentnahme an.

Am Personenwagen und an der Strasseninfrastruktur entstand Sachschaden in der Höhe von rund 20’000 Franken, so die Polizei weiter. Für die Bergungsarbeiten musste die Gotthardstrasse in beide Richtungen während rund 30 Minuten gesperrt werden. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei die Feuerwehren Altdorf und Gurtnellen, die Rega, die Abteilung Betrieb für Kantonsstrassen, das Amt für Umwelt des Kantons Uri sowie ein lokaler Abschleppdienst. (tos)