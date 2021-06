Gurtnellen Bäuerinnenschule feiert Abschluss ‒ mit hausgemachter «Konfi» und «Zipfä» 16 junge Frauen haben den Bäuerinnenkurs dieses Jahr erfolgreich absolviert. Das feierten sie mit selbstgemachten Produkten. 04.06.2021, 17.28 Uhr

Die 16 Absolventinnen des Bäuerinnenkurses an der Diplomfeier. Bild: PD (Gurtnellen, 2. Juni 2021)

(nke) Am vergangenen Mittwoch strahlten in Gurtnellen 16 junge Damen mit der Sonne um die Wette. An der Diplomfeier des diesjährigen Bäuerinnenkurses konnten alle Absolventinnen ihre Zertifikate entgegennehmen. Das schreibt das Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri in einer Mitteilung.