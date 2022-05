Tag der offenen Tür an der Bäuerinnenschule Gurtnellen

Gurtnellen Bäuerinnenschule lädt zum Tag der offenen Tür ein Am 4. Juni öffnet die Bäuerinnenschule ihre Türen und bietet ein abwechslungsreiches Programm. 12.05.2022, 13.39 Uhr

Am 4. Juni findet in der Bäuerinnenschule Gurtnellen ein Tag der offenen Tür statt, teilen die Bäuerinnen mit. Es gibt eine Ausstellung und Schnitzeljagd sowie einen Rundgang durch das Schulgebäude. In der Festwirtschaft sorgt «Echo vom Gäitäbärg» für musikalische Unterhaltung. Ausserdem werden diverse Produkte verkauft.