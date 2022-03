Gurtnellen Frauen- und Müttergemeinschaft Gurtnellen blickt auf zwei aussergewöhnliche Vereinsjahre zurück Elisabeth Tresch-Bissig verlässt nach neun Jahren den Vorstand. Als Nachfolgerin wird Irene Kempf-Schilter gewählt. 11.03.2022, 16.41 Uhr

Die Frauen- und Müttergemeinschaft Gurtnellen: Vreni Gerig (Ehrenmitglied), Sandra Zgraggen, Irene Kempf, Sandra Walker, Babette Triulzi, Esther Dubacher, Vreni Sax (Ehrenmitglied), Rosmarie Luzzani (von links). Bild: PD

Nach einem Jahr Pause aufgrund der Pandemie trafen sich am vergangenen Sonntag 34 Mitglieder zur 103. Generalversammlung der Frauen- und Müttergemeinschaft Gurtnellen (FMG) im Restaurant Sternen in Gurtnellen. Die Präsidentin, Babette Triulzi, blickte auf die zwei Vereinsjahre 2020 und 2021 zurück. Es waren zwei schwierige Jahre, mussten doch viele Anlässe abgesagt werden, schreibt die FMG in einer Mitteilung.