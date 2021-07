Gasthaus Arnisee unter neuer Führung

Gurtnellen Im Gasthaus Arnisee wird unter neuer Führung gewirtet Das im Jahre 1943 erbaute Gasthaus auf Arni hat nach über 75 Saisonjahren, geleitet durch die Besitzerfamilie, nun eine neue Betriebsführung. Monika Dicka und Bozena Fuioso übernehmen das Restaurant. 14.07.2021, 11.09 Uhr

Das Team vom Gasthaus Arnisee freut sich auf ihre Gäste. Bild: PD

Ende der vergangenen Sommersaison hat sich die Besitzerfamilie entschlossen, die Führung des Gasthauses am Arnisee auf die kommende Sommersaison hin in neue Hände zu übergeben. Seit dem 1. Juni dieses Jahres wird der Gastronomiebetrieb im Gasthaus Arnisee durch die langjährige Mitarbeiterin Monika Dicka zusammen mit ihrer Schwester Bozena Furioso geleitet. «Mit dieser Konstellation kann der Restaurationsbetrieb weiterhin in bestens bekannter Art und Weise weitergeführt werden», heisst es in einer Mitteilung. «Den Gast erwartet wie gewohnt eine gutbürgerliche Küche zusammen mit einem feinen Tropfen Wein aus dem Keller.»