KW Gurtnellen produziert 36 Millionen Kilowattstunden Energie

Gurtnellen Kraftwerk Gurtnellen produziert 36 Millionen Kilowattstunden Energie Die Kraftwerk Gurtnellen AG blickt auf ein positives Geschäftsjahr zurück, obwohl es weniger CO 2 -freien Strom produzierte als im Vorjahr. Das KW versorgt damit rund 9100 Haushalte mit Strom. 25.03.2022, 14.15 Uhr

Das KW Gurtnellen produziert seit 2017 CO 2 -freien Strom aus lokaler Wasserkraft. Bild: PD

Verwaltungsratspräsident Werner Jauch präsentierte anlässlich der GV vom 21. März den Aktionären ein erfolgreiches Produktionsjahr: Im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 produzierte das KW Gurtnellen 36 Millionen Kilowattstunden Strom aus lokaler Wasserkraft. Dies sind zwar 5,1 Millionen Kilowattstunden Strom weniger als im vergangenen Jahr, aber im Vergleich mit dem langjährigen Mittelwert trotzdem überdurchschnittlich, wie es in der Mitteilung der Kraftwerk Gurtnellen AG.

Erfreulich sei die hohe Verfügbarkeit: «Die Anlage war bis auf einen kurzen Ausfall aufgrund des Hochwassers vom Juli 2021 das ganze Jahr über einsatzbereit. Die Anlageverfügbarkeit lag bei 99.8 Prozent», zeigte sich Werner Jauch zufrieden. Die Basis dafür sei, dass das KW Gurtnellen durch die Kraftwerksspezialisten von EWA-Energie Uri bestmöglich gewartet, betrieben und bewirtschaftet wird. Jauch ist überzeugt: «Dank der 24-Stunden-Überwachung durch die EWA-Leitstelle in Altdorf können mögliche Schwierigkeiten frühzeitig detektiert werden. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktionszeit und verhindert so grössere Ausfälle oder Schäden.»

Kraftwerk generiert regionale Wertschöpfung

Am Kraftwerk Gurtnellen, welches seit 2017 Strom produziert, sind EWA -Energie Uri mit 70 Prozent und die Korporation Uri mit 30 Prozent beteiligt. Die Wasserkraftwerke seien mit einem Anteil von 56 Prozent der wichtigste Pfeiler in der Schweizer Stromversorgung. So biete die nachhaltige Energie aus Wasser viele Vorteile: Sie ist CO 2 -frei, stärkt die lokale Versorgung und sie generiert eine hohe regionale Wertschöpfung, heisst es in der Mitteilung. Werner Jauch ergänzt: «Konkret profitiert die öffentliche Hand in Form von Wasserzinsen, Steuern und Dividenden von den lokalen Kraftwerken, wie das Kraftwerk Gurtnellen eines ist.»

Anlässlich der Generalversammlung gab es auch Gesamterneuerungswahlen im Verwaltungsrat. Wiedergewählt wurden Werner Jauch von EWA als Verwaltungsratspräsident und Kurt Schuler von der Korporation Uri als Vizepräsident. Für das abtretende Mitglied Andreas Bissig aus Schattdorf wurde neu Christian Gisler aus Attinghausen in den Verwaltungsrat gewählt. (pd/RIN)