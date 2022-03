Gurtneller 300m Schützen freuen sich auf normales Vereinsjahr

Gurtnellen Schützen freuen sich auf ein Vereinsjahr der Normalität Die Gurtneller 300-Meter-Schützen haben sich vergangene Woche zur Generalversammlung zusammengefunden. Genau zwei Jahre nach der letzten. 11.03.2022, 19.34 Uhr

Freimitglied Alois Gwerder, der neue Vizepräsident Hansueli Gisler sowie das Ehrenmitglied Stephan Loretz (von links). Bild: PD

Am Freitag, 4. März, genau zwei Jahre nach der letzten Generalversammlung, trafen sich die Gurtneller 300-Meter-Schützen zu ihrer ordentlichen Generalversammlung, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Präsident Kari Zgraggen begrüsste 18 Anwesende. Dem Jahresbericht des Präsidenten konnte man entnehmen, dass 2020 infolge der Coronapandemie fast alle Schiessanlässe in Gurtnellen abgesagt werden mussten und auch das Eidgenössischen Schützenfest in Luzern auf 2021 verschoben wurde.

2021 konnten dann einzelne Anlässe, wie das Feldschiessen und Obligatorische mit einem Schutzkonzept und das Eidgenössische Schützenfest dezentralisiert durchgeführt werden. Die zehn Gurtneller 300-Meter-Schützen absolvierten ihr Schiessprogramm in Silenen. Der Lottomatch konnte in beiden Jahren nicht durchgeführt werden, womit die Vereinskasse arg strapaziert wurde, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist.

Zeigeranlage renoviert und Kugelfangkasten eingebaut

Trotzdem wurde 2021 die Zeigeranlage den neusten Vorschriften angepasst und saniert. Mit Unterstützung seitens der Einwohnergemeinde und vieler Sponsoren wurden vier künstliche Kugelfangkästen eingebaut. Der Präsident dankte allen Beteiligten für ihre grosszügige Mitarbeit und die Spenden.

Im Herbst 2021 wurde an einer Infoveranstaltung beschlossen, den 300-Meter-Schiessstand mit einer Schützenstube auszustatten und die Arbeiten wurden schnellstmöglich gestartet. Mittlerweile sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass die neue Lokalität rechtzeitig auf Beginn der Schiesstätigkeit 2022 in Betrieb genommen werden kann.

Im Traktandum Wahlen wurden Präsident Karl Zgraggen, Anlagewart Josef Gerig und Fähnrich Josef Walker mit Applaus wiedergewählt. Als neuer Vizepräsident und Schützenmeister wurde Hansueli Gisler einstimmig gewählt, da Stephan Loretz nach 30 Jahren Vorstandstätigkeit demissioniert hatte.

Im kommenden Vereinsjahr findet nun das 25. Urner Kantonalschützenfest statt und die Gurtneller Schützen sind mit zehn Teilnehmern dabei. Der Vorstand teilte ebenfalls mit, dass der Lottomatch 2022 wieder durchgeführt werde.

Stephan Loretz zum Ehrenmitglied ernannt

Mit Freude haben die Gurtneller Schützen zudem wieder mitverfolgt, wie ihr Schützenmeister Stephan Loretz an den Schweizer Meisterschaften 10-Meter-Armbrust im Gruppenwettkampf den 1. Rang belegte. Als Höhepunkt des Abends wurde Stephan Loretz für seine Vorstandstätigkeit (12 Jahre als Jungschützenleiter und 18 Jahre Vizepräsident und Schützenmeister) zum Ehrenmitglied der Schützengesellschaft Gurtnellen ernannt.

Alois Gwerder wurde als Dank für seine vielen Tätigkeiten zu Gunsten der Gurtneller Schützen Freimitglied. Mit dem Dank an alle Mitglieder für die gute Unterstützung und einem «Guet Schuss im 2022» wurde die speditiv verlaufene Generalversammlung durch Kari Zgraggen beendet. (sok)