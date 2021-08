Gurtnellen Töfffahrer bei Selbstunfall verletzt Am Donnerstagnachmittag ist ein junger Mann auf der Gotthardstrasse talwärts gefahren. Dabei kollidierte er mit einer Mauer. 20.08.2021, 13.10 Uhr

Am Donnerstag um 16 Uhr ist ein Töfffahrer mit Aargauer Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse in Gurtnellen talwärts gefahren. Wie die Urner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schildert, ist der Mann aus derzeit unbekannten Gründen im Bereich Felliboden in einer Linkskurve geradeaus gefahren.