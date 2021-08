Uri: Töfffahrerin (49) verunfallt und verletzt

Gurtnellen Töfffahrerin (49) schmettert zweimal in die Leitplanke Am Mittwoch hatte eine Frau mit ihrem Töff einen Unfall auf der Gotthardstrasse. Sie wurde vom Rettungsdienst mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht. 12.08.2021, 19.27 Uhr

Eine Töfffahrerin fuhr am Mittwochnachmittag auf der Gotthardstrasse in Richtung Süden. Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, geriet die 49-Jährige im Bereich der Meitschligen-Brücke aus derzeit ungeklärten Gründen an die rechte Leitplanke, querte anschliessend die Strasse und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit der dortigen Leitplanke. In der Folge kam sie zu Fall.