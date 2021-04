Gurtnellen Weggeschmissene Zigarette löst Flurbrand bei der Fellibrücke aus Am Samstag kommt es in Gurtnellen auf der Fellibrücke zu einem Flurbrand. Die Feuerwehr hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. 25.04.2021, 16.40 Uhr

AH. Am Samstag kurz nach 17 Uhr wurde der Kantonspolizei Uri ein Flurbrand bei der Fellibrücke in Gurtnellen gemeldet. Die umgehend aufgebotene Feuerwehr Gurtnellen und die Kantonspolizei Uri rückten an den Brandort aus. Vor Ort konnte der Brand durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.