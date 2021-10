Unfall mit Holzspaltmaschine und Sturz von einem Baugerüst in Uri

Gurtnellen/Altdorf Zwei Personen verletzen sich bei Arbeitsunfällen in Uri Ein Malheur mit einer Holzspaltmaschine und ein Sturz von einem Baugerüst beschäftigten am Dienstag die Urner Blaulichtorganisationen. 20.10.2021, 11.12 Uhr

Gleich zwei Unfälle am Arbeitsplatz ereigneten sich am Dienstag im Kanton Uri. So war in Gurtnellen um 10.30 Uhr eine Frau mit Arbeiten an einer Holzspaltmaschine beschäftigt. Bei diesem Vorgang rutschte sie mit einer Hand ab und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu, wie die Urner Kantonspolizei mitteilt. Die 63-jährige Frau wurde durch den Rettungsdienst Uri vor Ort erstversorgt und anschliessend mit dem Rettungsdienst Nidwalden in ein ausserkantonales Spital überführt.