Gurtneller Landratskandidatin will Interessen der Region eine stärkere Stimme geben Die Parteilose Sabine Schilling möchte am 8. März ins kantonale Parlament gewählt werden. 30.01.2020, 05.00 Uhr

Sabine Schilling

(pd/ml) Sabine Schilling stellt sich in Gurtnellen als parteilose Kandidatin für die Landratswahl zur Verfügung. Sie hat in Hamburg Literatur-, Sprach- und Politikwissenschaft studiert und arbeitet seit 1997, mit Unterbrechungen, als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte an der Universität Zürich. 2004 ist sie mit ihrem Mann von Zürich nach Gurtnellen gezogen.