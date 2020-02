Gurtneller Schafzüchter will in den Landrat Joe Inderkum kandidiert für die FDP. Der Mechaniker der Schmelzmetall AG ist ehemaliger Gemeinderat. 05.02.2020, 05.00 Uhr

Joe Inderkum

(ml) Sein Lebensmittelpunkt ist Gurtnellen. Joe Inderkum, verheiratet und Familienvater, arbeitet als Mechaniker der Schmelzmetall AG in Gurtnellen. Als ehemaliger Gemeinderat kennt er die politischen Prozesse, als Gurtneller die Bedürfnisse und Anliegen der ländlichen Regionen, wie die FDP Uri in einer Mitteilung schreibt. Dazu gehört das touristische Potenzial der Region rund um den Arnisee mit den Chancen für die Gemeinde Gurtnellen. «Joe Inderkum ist ein bodenständiger ‹Chrampfer›», heisst es in der Mitteilung weiter. In der Freizeit widmet er sich der Familie und der Natur. Seine Hobbys sind die Schafzucht und die Jagd.