Härtefälle Urner Landrat macht den Weg frei für rasche wirtschaftliche Hilfe Von der Pandemie betroffene Urner Unternehmen sollen unkompliziert finanzielle Unterstützung erhalten. Der Landrat stimmt dem Erlass über Härtefallmassnahmen einstimmig zu. Markus Zwyssig 03.02.2021, 12.04 Uhr

Geschlossene Läden und Restaurants sollen unkompliziert Hilfe erhalten. Symbolbild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Februar 2020)

Die Landratssession am Mittwoch begann mit einer Gedenkminute für Max Aschwanden. Der 53-jährige CVP-Politiker ist im Dezember im Kantonsspital Uri an den Folgen einer kurzen aber schweren Erkrankung verstorben. Landratspräsident Ruedy Zgraggen würdigte die Verdienste des «geselligen Mitmenschen» als engagierter Politiker. Aschwanden war von den Seedorfer Stimmberechtigten am 8. März 2020 in den Landrat gewählt worden. Am Mittwoch blieb sein Sitz im Landrat leer und auf dem Pult stand ein Bild von ihm. Der Landrat erhob sich für eine Gedenkminute.