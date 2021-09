An der Halbmarathon-SM holen sich Urner Läufer drei Medaillen

Halbmarathon Urner Lauf-Cracks sichern sich Medaillen an den Schweizer Meisterschaften In Sarnen fanden im Rahmen des «Switzerland Marathon light» die Halbmarathon–Schweizer-Meisterschaften 2021 statt. Einige Urner Läufer zeigten dabei hervorragende Leistungen. 07.09.2021, 15.48 Uhr

Die drei stolzen Medaillengewinner aus Uri; von links: Manfred Jauch, Andrew Kelly und Stefan Epp. Bild: PD

Nachdem der aktuell stärkste Urner Langstreckenläufer Manfred Jauch vor Wochenfrist an den 10-Kilometer-Strassen-Schweizer-Meisterschaften in Lugano souverän den Titel der Altersklasse M45 für sich beanspruchen durfte, ging er auch in Sarnen anhand der Teilnehmerliste als Topfavorit an den Start. Diesem Status wurde Jauch von Beginn an gerecht und er schlug eine horrende «Pace» an. Die 10-Kilometer-Marke passierte er in schnellen 33 Minuten und war damit nur unwesentlich langsamer als bei seinem Titel in Lugano (32.11 Minuten).

Er fand Unterschlupf in einer vierköpfigen Verfolgergruppe und es gelang ihm auch auf der zweiten, deutlich stärker kupierten Streckenhälfte, das hohe Tempo zu halten. Schliesslich passierte er die Ziellinie in persönlicher Bestzeit nach 1.09.57 Stunden. Diese Zeit reichte in der Tageswertung für den 9. Platz. In der Wertung aller Schweizer bedeutete dies Rang 5 und damit gewann Jauch in der Altersklasse M45 mit deutlichem Vorsprung seinen zweiten Schweizer-Meister-Titel innert Wochenfrist.

Im Sog von Manfred Jauch stellte mit Stefan Epp ein weiterer Urner seine hervorragende Herbstform unter Beweis. Er kreuzte die Ziellinie nach 1.16.54 Stunden auf dem 31. Rang in der Tageswertung. Mit dieser Zeit reihte sich Epp in der Kategorie M45 der Schweizer Meisterschaften direkt hinter seinem Laufkollegen Jauch auf dem Silbermedaillenrang ein und sorgte somit nach Bronze in Lugano gar für einen Urner Doppelsieg im Obwaldner Kantonshauptort.

Erfolgreiche Urner Läuferinnen über die Halbmarathonstrecke; von links: Simone Zwyssig, Melitta Russi, Claudia Gnos und Sonja Gisler. Bild: PD

Andrew Kelly mit Silber, Alessia Müller schnellste Urnerin

In der Kategorie der Männer M50 war es der Schattdorfer Andrew Kelly, der für positive Schlagzeilen sorgte. Nachdem er sich an den Urner Abendläufen die nötige Tempohärte geholt hatte, konnte er sein angestrebtes Ziel, eine Topzeit zu laufen, in die Tat umsetzen. Die Uhr blieb nach 1.16.24 Stunden stehen und diese Zeit reichte zum 27. Overall-Rang und in der SM Kategorie M50 gar zu Edelmetall in Form der Silbermedaille. Schnellste Urnerin über die Halbmarathonstrecke von 21,095 Kilometern war die junge Schattdorferin Alessia Müller. Mit der beachtlichen Zeit von 1.34.51 Stunden belegte sie den 17. Schlussrang in der Kategorie F20. Auch den weiteren rangierten Urnerinnen und Urnern gebührt an dieser Stelle ein grosses Lob für ihre Leistungen, verbunden mit einem Dank an die zahlreich am Streckenrand weilenden Zuschauer aus dem Urkanton. (pd/RIN)