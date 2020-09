Haldifreunde bauen einen neuen Brunnen Mit der finanziellen Unterstützung von 31 Geschäften, Institutionen und Personen wurde der Brunnen realisiert. Josef Mulle 03.09.2020, 05.00 Uhr

Der Verein Haldifreunde wurde ins Leben gerufen, um das Naherholungsgebiet Haldi attraktiver zu gestalten, dabei aber auch kulturelle Belange zu fördern und auszubauen. Nun konnte ein weiterer Teil in Betrieb genommen werden, an dem insbesondere Wanderer, Biker, oder einfach alle Besucher vom Haldi Freude haben werden. Beim Mehrzweckgebäude Haldi können sich nämlich Durstige ab diesem Frühjahr bei einem neu erstellten Brunnen per Knopfdruck mit frischem Bergwasser laben und erfrischen.