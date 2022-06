Das war die Hand- und Waldsägemeisterschaft 2022 in Flüelen

Hand- und Waldsägemeisterschaft Flüelen «Adermanigers» nutzen den Heimvorteil für sechs Schweizer-Meister-Titel Die Flüeler Handholzer haben die 32. Schweizer Hand- und Waldsägemeisterschaft durchgeführt – und feierten den totalen Triumph. Georg Epp 07.06.2022, 14.43 Uhr

Ein besseres Ergebnis konnten sich die Urner Handholzer gar nicht wünschen. 94 Handholzer lieferten sich am vergangenen Sonntag in total sieben Kategorien packende Wettkämpfe um Siege und Kopfkranzehrungen im Flüeler Aschoren. Nach 2018 organisierten die Urner Handholzer zum zweiten Mal die Schweizer Hand- und Waldsägemeisterschaft. Die Belastung von Organisation und Wettkampf steckten die Urner, allen voran die Flüeler «Adermanigers», locker weg.

OK-Präsident Kobi Herger junior lieferte einen perfekten Wettkampf. In der Kategorie Herren Einzel benötigte er für das Absägen der zwei «Rugeli» nur sensationelle 11,309 Sekunden. Kein anwesender Handholzer konnte sich an eine ähnlich gute Spitzenzeit erinnern. Es werden aber auch keine Rekordlisten geführt. Kobi Herger distanzierte in seiner Kategorie 42 Konkurrenten um mindestens 2,954 Sekunden. Sehr eng wurde es ab Rang drei bis Rang neun, hier entschieden nur Hundertstelsekunden über die Ränge.

Mit einem Bombenresultat sicherte sich OK-Präsident Kobi Herger den Schweizer-Meister-Titel im Handsägen. Bild: Georg Epp (Flüelen, 5. Juni 2022)

Aufs Podest schafften es neben Kobi Herger auch Adrian Steffen, Sörenberg LU, und Roger Stadelmann, Fulenbach SO. Kobis Schwester Margrit Ziegler-Herger führte mit viel Fachwissen durch die Wettkämpfe. Kurz vor der Mittagspause legte sie das Speaker-Mikrofon auf die Seite und erledigte ihre Aufgabe ebenfalls in unglaublicher Zeit. Hier gab es sogar einen Doppelsieg, Schwester Marie-Theres Arnold-Herger belegte mit rund vier Sekunden Rückstand Rang zwei, und den dritten Platz auf dem Podest erkämpfte sich Angelika Gass aus Eptingen BL.

Mit klarem Vorsprung holten sich Margrit Ziegler-Herger (links) und Erika Herger-Arnold den Schweizer-Meister-Titel im Damen Doppel. Bild: Georg Epp (Flüelen, 5. Juni 2022)

In ähnlicher Manier agierten auch die Urner Juniorinnen und Junioren. Markus Ziegler und Doris Ziegler, Kinder der Damensiegerin Margrit Ziegler-Herger, sicherten sich gleich beide einen Juniorentitel. Markus Ziegler distanzierte mit 25,439 Sekunden Sascha Lustenberger, Hergiswil, um gut 5 Sekunden und den drittplatzierten Cyrill Burch aus Stalden bereits um beinahe 10 Sekunden. Noch klarer gewann Doris Ziegler gegen ihre engsten Konkurrentinnen Gioia Lustenberger, Hergiswil NW, und Melina Gass, Eptingen BL.

Junioren-Schweizer-Meisterin Doris Ziegler im Einsatz. Bild: Georg Epp (Flüelen, 5. Juni 2022)

Spannende Doppelwettkämpfe mit der Waldsäge

Spannende und für die zahlreichen Zuschauer attraktive Wettkämpfe gab es mit der Waldsäge. Hier startete man in drei Kategorien, nämlich Herren, Damen und gemischtes Doppel. In der Herrenkategorie verteidigten Kobi Herger junior und Beni Ziegler senior ihren Schweizer-Meister-Titel aus dem Jahr 2018 knapp erfolgreich. Sie erledigten die zwei Schnitte von rund 35 Zentimeter Durchmesser in 35,266 Sekunden oder 1,45 Sekunden schneller als Stefan Buser, Buckten BL, und André Wullschleger, Thürnen BL.

Auf dem Bronzeplatz landeten Rinaldo Cresta, Schüpfheim LU, mit Adrian Steffen, Sörenberg LU. Auch in der Damenkonkurrenz gab es einen Flüeler Sieg durch Erika Herger-Arnold und Margrit Ziegler-Herger. Sie verdrängten Angelika Gass, Eptingen BL/Silvia Bürki, Rheinfelden AG, sowie Miriam Arnold, Bürglen/Doris Ziegler, Flüelen, auf die nachfolgenden Plätze. Im gemischten Doppel waren keine Urner am Start. Den Schweizer-Meister-Titel sicherten sich hier Angelika Gass und Beat Buser, Eptingen, vor Silvia Bürki, Rheinfelden/Roger Gass, Eptingen, und Sabine Scholer, Tenniken BL/Niklas Messerli, Oberbuchsiten SO.

100. Kopfkranzauszeichnung für Kobi Herger junior

Am Absenden bedankte sich OK-Präsident Kobi Herger bei den treuen Sponsoren, die den Anlass überhaupt ermöglichten. Er zeigte sich überglücklich, nicht nur über sein Bombenergebnis, sondern auch darüber, dass die Organisation mit rund 40 Helferinnen und Helfern gut klappte. Die Handholzerfamilie freute sich auch, dass wieder vermehrt junge Nachwuchstalente die schöne Sportart entdeckten. In Flüelen waren immerhin 18 Juniorinnen und Junioren am Start.

Grosses Lob ernteten die Organisatoren von Beat Buser, der mit 24 Wettkämpferinnen und Wettkämpfern aus Eptingen BL angereist war. Für Kobi Herger war es ein ganz besonderer Tag. Am Absenden wurde er zusätzlich geehrt für das Erreichen der 100. Kopfkranzauszeichnung an Säge- und Spaltwettkämpfen.

Auszug aus den Ranglisten Herren Einzel: 1. Kobi Herger junior, Flüelen, 11.309 Sekunden; 2. Adrian Steffen, Sörenberg, 14.263; 3. Roger Stadelmann, Fulenbach, 15.130; 4. Stefan Buser, Buckten, 15.226; 5. Rinaldo Cresta, Schüpfheim, 15.347; 6. Beni Ziegler junior, Flüelen, 15.448; 17. Kurt Tresch, Gurtnellen, 18.764; 20. Kari Gisler, Altdorf, 19.754; 21. Wisi Herger, Spiringen, 21.363. Damen Einzel: 1. Margrit Ziegler-Herger, Flüelen, 21.577; 2. Marie-Theres Arnold-Herger, Bürglen, 25.714; 3. Angelika Gass, Eptingen, 31.752; 4. Sabine Scholer, Tennikon, 35.177; 5. Sabine Cahenzli, Siat, 41.107; 6. Erika Herger-Arnold, Flüelen, 41.497; 7. Miriam Arnold, Bürglen, 44.794. Juniorinnen Einzel: 1. Doris Ziegler, Flüelen, 43.908; 2. Gioia Lustenberger, Hergiswil, 1 Minute 16.518 Sekunden; 3. Melina Gass, Eptingen, 1 Minute 23.293 Sekunden. Junioren Einzel: 1. Markus Ziegler, Flüelen, 25.438; 2. Sascha Lustenberger, Hergiswil, 31.143; 3. Cyrill Burch, Stalden, 35.065; 4. Erwin Gisler, Altdorf, 35.733; 5. Sandro Imholz, Spiringen, 41.494; ferner 9. Lukas Ziegler, Flüelen, 1 Minute 1.758; 12. Tobias Herger, Flüelen, 1 Minute 41.141. Herren Doppel: 1. Kobi Herger junior/ Beni Ziegler senior. Flüelen, 35.266; 2. Stefan Buser, Buckten/André Wulschleger, Thürnen, 36.796; 3. Rinaldo Cresta, Schüpfheim/ Adrian Steffen, Sörenberg, 41.050; 4. Stefan Thommen, Trimbach/Konrad Reichlin, Muotathal, 42.059; 5. Jakub Nakielski, Härkingen/ Roger Stadelmann, Fulenbach, 46.311. Damen Doppel: 1. Erika Herger-Arnold/Margrit Ziegler-Herger, Flüelen, 1 Minute 35.043; 2. Angelika Gass, Eptingen/Silvia Bürki, Rheinfelden, 1 Minute 44.647; 3. Miriam Arnold, Bürglen/Doris Ziegler, Flüelen, 2 Minuten 27.435. Gemischtes Doppel: 1. Angelika Gass/Beat Buser, Eptingen, 1 Minute 6.067; 2. Silvia Bürkli, Rheinfelden/Roger Gass, Eptingen, 1 Minute 9.548; 3. Sabine Scholer, Tennikon/Niklas Messerli, Oberbuchsiten, 1 Minute 12.725.