Forum: "Hände weg vom Urnersee"

Hände Weg vom Urnersee Zu den geplanten Marinas am Urnersee. 16.02.2022

Als Bürger in einer Demokratie ist es im Grunde eine weitsichtige Tugend, wenn man sich von einem missliebigen Vorgang in der Politik nicht gleich die gute Laune verderben lässt. Und doch merke ich, dass der Gedanke an Marinas am Urnersee immer mehr meinen vertrauten Tagesablauf trübt. Es ist wie ein Blitz. «Ein Yachthafen, hier in Uri? Nein das geht nicht!» Aber Warum? Diese Frage beschäftigt mich. Langsam finde ich immer mehr Antworten auf diese Frage.

Das Delta an der Isleten ist eine der letzten freien Uferflächen am See, welche der gesamten Bevölkerung etwas Platz für Erholung, Spass und Zufriedenheit bietet. Ein Platz mit Ausstrahlung und magnetischer Anziehung für See-Bader, Wassersportler, Durchwanderer, sonstige Sportler, Grillierer und Chiller. Eine Oase am See. Gar nicht so falsch, dieser Gedanke. Das Delta war bis 1951 nur mit dem Schiff erreichbar.

Marinas – dieser Gedanke erinnert mich an Mega-Yachten und Jetset aus anderen Ländern. Nein, das geht nicht auf. Soll eines der letzten Landstücke am See verdichtet werden? Nochmals Nein! Wer trägt die Kosten dafür? Wir, die Einheimischen und Freunde des Deltas. Es ist nicht nötig, diesen Fleck zu verändern. Etwas Schönes und Perfektes kann man nicht noch besser machen.

Ich werde das Gefühl nicht los, dass unsere Regierung bereits am Einknicken ist. Es kommt mir vor, als klammert sie sich ungeachtet der Konsequenzen an jeden Strohhalm, um die Weiterentwicklung des Kantons sicherzustellen. Das Schicksal von Land und Leuten wird wieder in andere Hände gelegt. Kämpfen wir dafür, dass die kritischen Stimmen gehört und ernst genommen werden. Jetzt braucht es mutige Entscheidungen von allen Parteien und Volksvertretern, um dieses Vorhaben zu stoppen.

Reto Baldini, Altdorf