Hanf-Indoor-Anlage in Wassen ausgehoben Bei einer Hausdurchsuchung in Wassen hat die Urner Kantonspolizei Hanfsetzlinge und -pflanzen entdeckt, die zum Eigenkonsum bestimmt waren, und diese beschlagnahmt. 27.10.2020, 10.45 Uhr

(sez) Aufgrund von Hinweisen und polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass in Wassen Hanf angebaut wird. Vergangene Woche führte die Kantonspolizei Uri in den Räumlichkeiten der verdächtigen Personen eine Hausdurchsuchung durch, wie sie in einer Medienmitteilung gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Uri schreibt. Dabei konnte eine kleine Hanf-Indoor-Anlage mit mehreren Hanfpflanzen sowie Hanfsetzlingen sichergestellt werden. Im Zuge der Einvernahmen zeigte sich der beschuldigte Schweizer geständig, die Pflanzen für den Eigenkonsum angebaut zu haben.