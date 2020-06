Hat der Wolf erneut zugeschlagen? In Unterschächen ist ein Schaf gerissen worden Der SMS-Warndienst des Kantons Uri hat eine Meldung zu einem gerissenen Schaf versandt. 06.06.2020, 18.12 Uhr

(lur)

Am Freitagabend ist im Gebiet Käsern/Schild in Unterschächen ein Schaf gerissen worden. Der SMS-Warndienst für Wolfsrisse des Kantons Uri hat eine entsprechende Meldung versandt. Auf einem Foto des getöteten Schafes, das unserer Redaktion vorliegt, ist ein stark entstelltes Tier zu sehen. Der zuständige Wildhüter wollte sich am Samstag auf Anfrage nicht zum Vorfall äussern.

Bereits vor einigen Tagen ist eine Schafherde im Urserntal mutmasslich von einem Wolf angegriffen worden. Mindestens elf gerissene und 22 vermisste Schafe waren zu beklagen.