«Urner Revue»: Das verschollen geglaubte Theaterstück von Danioth

Haus für Kunst Uri Auf den Spuren eines verschollenen Danioth-Stücks «Urner Revue», das auf wechselhaftes Echo stiess Livio Beyeler erarbeitet eine grosse Ausstellung, die im Frühling 2023 im Haus für Kunst Uri gezeigt wird. Dabei sind ein Stück von Heinrich Danioth und der Heimatbegriff zentral. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regisseur Livio Beyeler hat ein verschollen geglaubtes Theaterstück von Heinrich Danioth entdeckt. Nach intensiver Suche im Urner Staatsarchiv gelang es ihm, einen grossen Teil davon wieder ausfindig zu machen. Am vergangenen Sonntag stand der Fund im Zentrum eines Workshops im Haus für Kunst Uri – mit Interessierten aus der ganzen Schweiz.

Das Stück mit dem Titel «Urner Revue» schrieb Danioth 1928. Livio Beyeler hat einen handschriftlichen Entwurf des Stücks gefunden, in dem insgesamt 25 Personen auftreten: der Aristokrat, der Beamte, der Vereinsmeier, der Gwerbler, der Frömmeler, der Bauer, der Händler sowie der Zyniker – Personifikationen der damaligen Stände. Hinzu kommt ein ganzes Orchester. Sowie die Zotteli-Girls, gespielt von zwölf Damen, die als Ballett auftreten.

Livio Beyeler stellt im Haus für Kunst Uri ein verschollen geglaubtes Danioth-Stück vor. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 28. August 2022)

Das Stück umfasst zwölf Szenen, ein Bild für jeden Monat. Es erzählt von Liebe, nicht bezahlten Schulden, Eifersucht, vom Verhältnis der Schweiz zum Ausland, von Klischees und moralischen Abgründen. «Danioth verfolgt mit dem Stück die Absicht, dass die Zuschauerin und der Zuschauer zum Schluss als eine moralisch Bessere oder ein Besserer aus dem Theater hinausgeht», so Beyeler.

Die «Urner Revue» wurde vermutlich an der Fasnacht aufgeführt, Genaueres ist nicht überliefert. Bekannt ist hingegen, dass die Uraufführung ein Misserfolg war. Für Danioth war das schlechte Echo des Publikums ein traumatisches Erlebnis. Er, der sich oft mit seiner Kunst von der Urner Bevölkerung missverstanden fühlte, war äusserst betrübt.

Überarbeitetes Stück hatte mehr Erfolg

Trotzdem wurde er angefragt, das Stück am Schweizerischen Gewerbetag in Altdorf nochmals aufzuführen. Im Tellspielhaus kam jedoch eine überarbeitete Version mit dem Titel «D'r Amerika-Schwizer» zur Aufführung. Der Zyniker der «Urner Revue» wird zum Auslandschweizer, der nach Amerika ausgewandert ist und nach Jahren der Abwesenheit in den Kanton Uri zurückkehrt. Das heisst, die Zuschauerin und der Zuschauer schauen das Stück nun quasi durch die Brille des Zynikers, der als Erzähler durch das Stück führt.

Danioths zentrale Themen sind nun das Kleinbürgerliche, die Enge und die Sonderlinge, die im Kanton Uri leben. Das Stück «D’r Amerika-Schwizer» kam beim Publikum recht gut an. Auch in der Lokalpresse wurde – zum Teil zwar erst auf das Intervenieren Danioths hin – über das Stück berichtet.

Danioth wurde zum Malerdichter

Danioth hat ein breites Œuvre hinterlassen. Zu seinem Gesamtkunstwerk gehören auch Literatur und Theater: «Die Auseinandersetzung mit dem Theater war viel stärker ausgeprägt als bisher gedacht», gibt sich Livio Beyeler überzeugt. Neben dem Hörspiel «Der sechste von sieben Tagen» und dem «Urner Krippenspiel», das als Marionettenstück aufgeführt wurde, gibt es mit der «Urner Revue» respektive «D’r Amerika-Schwizer» ein weiteres Werk, das in dramatischer Form auf die Bühne kam.

Mit seinen Kunstblättern «Steile Welt», die 20 Jahre später erschienen, stand Danioth mit der Literatur ein weiteres Medium zur Verfügung. Er wurde schliesslich von einer breiten Öffentlichkeit als Autor anerkannt. In der öffentlichen Wahrnehmung wurde er zum Malerdichter. «Die ‹Urner Revue› und ‹ D’r Amerika-Schwizer › zeigen, dass bei Danioth schon früh eine literarische Dringlichkeit zu erkennen ist», sagt Beyeler.

Vertieftes Auseinandersetzen mit dem Begriff Heimat

In Danioths Theaterstück ist der Begriff Heimat zentral. Daher will sich Livio Beyeler vertieft damit auseinandersetzen. Am vergangenen Sonntag fand im Haus für Kunst Uri unter anderem ein Talk mit Jacqueline Holzer, Direktorin des Departements Design & Kunst an der Hochschule Luzern, statt. Gesprochen wurde über Sehnsuchtsort, Erinnerungen, Geborgenheit, Sicherheit. Zur Heimat gehören auch Gerüche und vertrautes Essen. Passend zum Thema gab es das traditionelle Urner Gericht «Riis u Poor».

Erkenntnisse aus dem Workshop sollen auch in die Ausstellung «Welcome Home» einfliessen, die im März 2023 im Haus für Kunst Uri eröffnet wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen