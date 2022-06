Haus für Kunst Uri stellt Pascal Danz und Daniel Comte aus

Haus für Kunst Uri Pascal Danz und Daniel Comte: Zwei Künstler, die mit der scheinbaren Wirklichkeit spielen Das Haus für Kunst Uri stellt die Malereien von Pascal Danz und die Fotografien von Daniel Comte in einen Dialog. Der eine ist bei einem Unfall verstorben, der andere früh an Alzheimer erkrankt. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Barbara Zürcher, Direktorin im Haus für Kunst Uri, in der neuen Ausstellung «(un)sichtbar». Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 9. Juni 2022)

Im Alter von 51 Jahren erhielt Daniel Comte die Diagnose Alzheimer. Der gelernte Grafiker hatte eine erfolgreiche Karriere in der Werbung als Art Director sowie als Mitglied in der Geschäftsleitung bei renommierten Schweizer Agenturen hinter sich. Nach dem Krankheitsbefund widmete er sich mehr denn je seiner Leidenschaft, der Street Fotografie.

Ständig unterwegs in Zürich mit seiner Kamera konnte er dieser noch rund 3 Jahre lang nachleben. In der Ausstellung «(un)sichtbar» im Haus für Kunst Uri sind Fotografien zu sehen, die in dieser intensiven Zeit entstanden sind. Es sind Momentaufnahmen des Alltags. Sie sind sorgfältig komponiert und trotzdem scheint keines der Bilder inszeniert.

Comte wünschte sich, dass es mit den Ergebnissen seines intensiven Fotografierens ein Buch entsteht und dass es eine Ausstellung gibt. Die Fotografien waren in der Photobastei Zürich zu sehen und es erschien das Buch Stolen Moments. Barbara Zürcher entdeckte das Buch und war begeistert von dieser Art von Fotografie.

Im Haus für Kunst Uri sind Malereien von Pascal Danz und Fotografien von Daniel Comte zu sehen. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 9. Juni 2022)

So hat sie die neue Ausstellung im Haus für Kunst Uri zusammen mit den beiden Kokuratoren Anatole Comte, dem Sohn von Daniel Comte, sowie mit Heike Rindfleisch realisiert. Die beiden haben den Verein «Stolen Moments» gegründet und widmen sich den Arbeiten des Fotografen, setzen sich aber auch mit dem Thema Alzheimer auseinander.

«Es ist eine Volkskrankheit, vor der wir alle wahnsinnig Respekt haben», so Barbara Zürcher.

«Bei Gedächtnislücken fragen wir uns, ob das schon beginnende Demenz sei. Je älter wir werden, umso stärker und intensiver werde es ein Thema.»

Die Fotografien von Daniel Comte entstanden zwar digital, sind aber überwiegend in Schwarz-Weiss gehalten. Sie treten in der Ausstellung in einen Dialog mit den Malereien von Pascal Danz. Dazu Barbara Zürcher:

«Malerei und Fotografie haben sich immer schon gegenseitig beeinflusst. In dieser Ausstellung treten sie in ein intensives Zwiegespräch.»

Die Fotografie nimmt auch bei Pascal Danz’ Schaffen eine zentrale Rolle ein. In seinem Archiv sammelte er Fotografien aus Zeitungen und Zeitschriften, digitale Bilder aus dem Internet und persönliche Aufnahmen.

Einblick in die neue Ausstellung im Haus für Kunst Uri . Bild: F. X. Brun/PD

Der Blick anderer Menschen auf die Welt wurde Grundlage für seine Malerei. Er bearbeitete die Bilder, liess Details weg. Er interessierte sich für die Leerstellen, die schwarzen Löcher, die der Betrachter, die Betrachterin selber ausfüllen muss. Danz reiste 2015 für einen längeren Aufenthalt nach Island und verunglückte dort tödlich.

Entlarvende Ferienbilder und eine tödliche Geiselnahme

Daniel Comte zeigt entlarvende Fotos am Strand. Von Pascal Danz sind Malereien zu sehen, die alles andere als den perfekten Strandurlaub zeigen. Ausgangspunkt der Serie von Danz sind Fotos von Bau- und Industriezonen, die er während eines Urlaubs in Sardinien in den lokalen Zeitungen entdeckt und gesammelt hatte. Andernorts erinnert er an die tödliche Geiselnahme bei den Olympischen Spielen in München 1972.

Bei den Bildern und Fotografien lohnt es sich, mehrmals und länger hinzuschauen. Bild: F. X. Brun/PD

Bei den Bildern und Fotografien lohne es sich, mehrmals und länger hinzuschauen, so Barbara Zürcher. «Wenn man mehr darüber weiss, haben sie einen unglaublichen Tiefgang.» Mit den Gegenüberstellungen seien die Künstler zudem anders zu erleben. Beide lebten in Bern und Zürich. Nicht bekannt ist aber, ob sich Danz und Comte im Leben auch je begegnet seien.

Barocke Üppigkeit und Grautöne

Die beiden betreiben ein eigenwilliges Spiel mit Titeln und machen Wortspiele. Die Bilder heissen «porn kitsch», «Rosige Aussichten», «Wenn die Engel trompeten». Die barocke Üppigkeit in der Malerei, Überbelichtungen und schrille Farben in der Fotografie zeigen die Schönheiten der Natur, bis sie ins Kitschige kippen.

Dann gibt es die versierte, meisterhaft gekonnte Fotografie, bei der alles stimmt: Schatten, Licht, Ausschnitt, die ganze Komposition. Auch Pascal Danz arbeitet mit diesen Themen und setzt sich mit der Geschichte der Malerei auseinander.

Daneben gibt es auch von ihm Werke in verschiedenen Grautönen. Wie Comte in seinen schwarz-weissen Fotografien arbeitet Danz dabei einzig mit Licht und Schatten. Dabei wird die Textur der Blumen im Bild sichtbar. «Er hat in seinem kurzen Leben ein grosses Oeuvre hinterlassen», sagte Barbara Zürcher anerkennend.

Die Ausstellung endet im Obergeschoss mit dem treffenden Satz, der für beide Künstler gilt: «Wenn man nichts sieht, bedeutet das nicht, dass nichts da ist.»

Die beiden Künstler betreiben ein eigenwilliges Spiel mit Titeln und machen Wortspiele. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 9. Juni 2022)

Hinweis: Die neue Ausstellung (un)sichtbar wird am Samstag, 11. Juni, eröffnet. Die Vernissage findet um 17 Uhr statt, das Haus ist aber schon ab 11 Uhr geöffnet. Die Ausstellung ist jeweils am Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr zugänglich.

