16 Porträts in vier Tagen: Urner Künstlerin wagt Malmarathon

Haus für Kunst Uri Rund 16 Porträts in vier Tagen: Urner Künstlerin wagt einen Malmarathon Andrea Muheim malt Porträtbilder, die im September im Rahmen einer Ausstellung im Haus für Kunst Uri zu sehen sein werden. Die Aktion soll zusätzliche Besucherinnen und Besucher ins Museum locken. Markus Zwyssig 24.06.2021, 18.00 Uhr

Andrea Muheim malt ein Porträtbild von Aldo Mozzini. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Juni 2021)

Andrea Muheim steht an der Staffelei im ersten Stock im Haus für Kunst Uri und malt mit gezielten Pinselstrichen. Es ist nicht irgendeine Staffelei, an der die in Zürich lebende Künstlerin mit Urner Wurzeln arbeitet. Vielmehr handelt es sich um jene, an der einst Heinrich Danioth malte. Die Künstlerin sagt sichtlich erfreut:

«Ich bin sehr stolz, dass ich diese fürs Malen meiner Porträts nutzen darf.»

Und wer weiss, vielleicht liefert die Staffelei zusätzliche künstlerische Inspiration für ihre Arbeit.

Auf der Sitzbank hat Aldo Mozzini Platz genommen. Mit Ölfarben auf Leinen porträtiert sie den Künstler, der im Haus für Kunst Uri in seiner Einzelausstellung eine fiktive Stadt gestaltet hat. Er lädt nun die Besucherinnen und Besucher dazu ein, durch diese zu flanieren. Im ersten Stock, in dem sich Andrea Muheim und Aldo Mozzini nun befinden, ist während der Dauer der Ausstellung ein Raum wie ein Salon gestaltet.

Von der Decke hängen eigenwillige gestaltete Kronleuchter. An der einen Seite der Wand sind Porträtbilder von Heinrich Danioth zu sehen, auf der anderen Seite sind es Zeichnungen, die Strassenporträtistinnen und –porträtisten in Paris von Aldo Mozzini angefertigt haben.

Der für die neue Ausstellung entstandene Salon wird zum Malatelier. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Juni 2021)

Lokale Bevölkerung erhält Platz im Museum

Mit der Porträtaktion wollen Kuratorin Barbara Zürcher und Künstler Aldo Mozzini zusätzliche Besucher ins Museum locken. «Wir wollen die Leute begeistern, sie mit einbeziehen und zugleich motivieren, die Ausstellung anzuschauen.» Die lokale Bevölkerung respektive die Porträtierten – vor allem Urnerinnen und Urner oder Heimweh-Urner – erhalten einen Platz im Museum respektive in der Stadt des Künstlers.

Andrea Muheim hat einen veritablen Malmarathon begonnen. Rund 16 Porträts malt sie in vier Tagen. Für jedes Porträt hat sie nur eine Stunde Zeit. Dazu sagt sie:

«Es ist eine grosse Herausforderung in dieser kurzen Zeit, ein Bild auf den Punkt zu bringen.»

Die Künstlerin muss unglaublich schnell die Farbwahl treffen und über den Aufbau des Bildes entscheiden. Sie hat den Anspruch, dass man die porträtierten Personen auf den Bildern erkennt. Gleichzeitig will sie aber auch ein gutes Bild malen. Es gehe darum, «die Person zu erspüren». Sie sei sehr gespannt, wie die Aktion verlaufe. Die Künstlerin ist sehr konzentriert bei der Arbeit, nutzt jede Minute, die ihr zur Verfügung steht und nimmt immer wieder Retuschen vor. Die Aktion ist anstrengende Arbeit für die Künstlerin. «Der Energiehaushalt ist das grösste Problem», sagt sie. «Das ist ein Marathon.» Und trotzdem sagt sie:

«Bei dieser Aktion arbeite ich sehr skizzenhaft und schnell, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem ausgearbeiteten Bild, das über eine längere Zeitspanne entsteht», erklärt sie.

Noch müssen sich die Besucher etwas gedulden, bis sie sehen können, was Andrea Muheim gemalt hat. Ab dem 11. September sind die Bilder im Haus für Kunst Uri ausgestellt. Die Porträts werden in der kommenden Ausstellung «Die Stadt im Museum – Part II» im neu gestalteten Salon hängen.

Andrea Muheim mit dem Porträt von Aldo Mozzini. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. Juni 2021)

Sie mache immer wieder solche Aktionen, sagt Andrea Muheim. Während Corona fertigte sie beispielsweise Porträts über Skype an. Dieses Arbeiten unterscheidet sich natürlich stark von der Tätigkeit im Studio. Da steht ihr deutlich mehr Zeit zur Verfügung.

Die 1968 geborene Künstlerin lebt und arbeitet in Zürich. Ihre Urner Wurzeln hat sie aber nie vergessen. So knüpft die Aktion im Haus für Kunst Uri an eine schöne Erinnerung an: zwischen 1997 bis 2000 malte sie eine Porträtreihe, darunter viele Urnerinnen und Urner. Ruth und Jürg Nyffeler aus Erstfeld initiierte damals diese Aktion. In der Ausstellung «Positionen» im alten Haus für Kunst Uri im Jahr 2000 waren alle 33 Porträts zu sehen.

Künstlerin hegt den Wunsch nach einem Atelier in Uri

1997 hatte die Künstlerin von der Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth das Werkjahr zugesprochen erhalten. Andrea Muheim war immer wieder bei Ausstellungen im Haus für Kunst dabei. So beispielsweise 1998 in «Der Blick in die Ferne», 2009 bei «Mythos Kindheit» oder im Jahr darauf bei der Ausstellung «Edition 5». Obwohl sie in Zürich aufgewachsen ist und auch dort lebt und arbeitet, kommt sie immer wieder gerne in den Kanton Uri. «Hier werde ich stets wohlwollend aufgenommen und fühle mich zu Hause.» Und nach einer kurzen Pause verrät sie sogar: «Ich suche ein Atelier im Kanton Uri.»