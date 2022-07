Haus für Kunst Uri Verschollen geglaubtes Stück von Danioth ist wieder aufgetaucht – nun soll eine Ausstellung folgen Livio Beyeler hat ein Theaterstück des verstorbenen Urner Künstlers gefunden und plant im kommenden Jahr eine Einzelausstellung im Haus für Kunst Uri. Bei einem Workshop will er Ende August zusammen mit der Bevölkerung Ideen dafür sammeln. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Im Frühjahr 2023 eröffnet die Jubiläumsausstellung «Welcome Home» im Haus für Kunst Uri. Dabei wird das fast hundertjährige Theaterstück «D’r Amerika-Schwizer» von Heinrich Danioth im Zentrum stehen. Livio Beyeler hat das Werk wieder ans Tageslicht befördert und entwickelt nun damit verbunden eine Einzelausstellung, bei der auch Theater gespielt wird.

Livio Beyeler ist für die Jubiläumsausstellung «Welcome Home» im Haus für Kunst Uri verantwortlich. Bild: Mathieu Nicolet

«Während des Tages ist die Ausstellung im Haus für Kunst Uri zu sehen», erklärt Livio Beyeler dazu.

«Am Abend ab 20 Uhr wird das Kunsthaus zum Theaterhaus.»

Doch bis es so weit ist, braucht es noch einiges an Arbeit. Zum Auftakt von «Welcome Home» veranstaltet der Konzeptkünstler und Regisseur einen Workshop im Haus für Kunst Uri.

2023 gibt es zwei Jubiläen im Haus für Kunst Uri

Das Jahr 2023 ist für das Haus für Kunst Uri gleich mit zwei Jubiläen verbunden. Einerseits gibt es in Uri seit 25 Jahren ein Kunsthaus. Das heutige Haus für Kunst Uri wurde 2004 eröffnet. Zu verdanken ist das moderne Zentrum der Kunst der Grosszügigkeit des verstorbenen Mäzens Max Dätwyler.

Der Grundstein für ein Kunsthaus im Kanton Uri wurde aber bereits einige Jahre früher gelegt. 1996 kaufte der Kunstverein Uri nur ein paar Meter weiter westlich ein Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert. Nach der Sanierung und dem Umbau wurde es Ende März 1998 eröffnet. Ein paar Jahre später konnte das Haus dann aber wieder verkauft werden.

Andererseits jährt sich im kommenden Jahr der Todestag von Heinrich Danioth zum 70. Mal. Damit verbunden werden die Urheberrechtsansprüche an Werken Heinrich Danioths erlöschen. Das bedeutet, seine Arbeiten können ohne Einschränkungen oder Abgaben kopiert oder vervielfältigt werden. Zu diesem Anlass soll der Urner Künstler im Haus für Kunst Uri aus ganz unterschiedlichen Seiten beleuchtet werden – nicht nur als Maler, sondern auch als Schreiber von Theaterstücken.

Marionettenspiel, Hörspiel und ein Theaterstück

Von Danioth stammen zum Beispiel das Marionettenspiel «Das Urner Krippenspiel» oder das Hörspiel «Der sechste von sieben Tagen». 1928 schrieb er auch ein Theaterstück. «Dass dieses Werk eines Urner Künstlers in seinem Heimatkanton nicht mehr auffindbar sein sollte, das konnte ich einfach nicht glauben. Das Manuskript musste doch irgendwo sein», beschreibt Livio Beyeler seine damaligen Gedanken.

«Wie ein Detektiv machte ich mich im Staatsarchiv auf die Suche. Mäppli für Mäppli habe ich mir angeschaut.»

Und tatsächlich: «Nach mehreren Tagen intensiven Suchens stiess ich auf das Theaterstück.» In Danioths Festspiel mit dem Titel «Urner-Revue» respektive «D’r Amerika-Schwizer» geht es um einen Auslandschweizer, der nach langer Abwesenheit zurück nach Uri kommt – und seine Heimat nicht wiedererkennt. «Im Haus für Kunst Uri werden sich die Besucherinnen und Besucher das Stück in voller Länge anhören können», verrät Livio Beyeler.

Für die Aufführungen werden ebenfalls Passagen aus dem Stück verwendet. Dazu kommt aber eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Stoff.

Der Begriff Heimat steht diesmal im Zentrum

Livio Beyeler hat im Kanton Uri bereits mehrere Stücke aufgeführt. So war «Achtung Tell» eine aktuelle Auseinandersetzung mit dem Schweizer Nationalhelden. Oder «Hellvetia», ein Stück über zwei Touristenführerinnen, die eingeschneit in einer Alphütte über Sagenwelten, Traditionen und die Schweiz nachdenken. Auch im nun wieder entdeckten Stück von Danioth erkennt er viel, über das sich auch nach 100 Jahren noch nachzudenken lohnt.

Die Jubiläumsausstellung «Welcome Home» soll im März 2023 Vernissage feiern. Zu sehen sein werden Installationen und Objekte, die sich mit Danioths Malerei, dem nun wieder gefundenen Theaterstück und dem Thema Heimat auseinandersetzen.

Doch zuerst laden Livio Beyeler und sein künstlerisches Team zu einem Workshop, bei dem das fiktive «Heimatlabor» das Haus für Kunst Uri für einen Tag in Beschlag nimmt. Anhand von Funden aus dem Archiv und Befragungen von Experten will Studio Beyeler gemeinsam mit der Urner Bevölkerung herausfinden, was Heimat ist.

Auf dem Programm stehen ein Referat zu Heinrich Danioths verschollenem Theaterstück, ein Talk mit Jacqueline Holzer, Professorin und Direktorin des Departements Design & Kunst, Hochschule Luzern und Amel Rizvanovic, Experte Psychologie, Coach und Consultant, sowie drei verschiedene Workshops zum Thema Heimat. Der Workshop findet am Sonntag, 28. August, statt und steht allen Interessierten kostenlos offen. Es wird jedoch empfohlen, sich frühzeitig anzumelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Hinweis: Für den Workshop kann man sich anmelden unter www.studiobeyeler.ch/welcome-home.

