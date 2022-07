Hans Leutenegger eröffnet Ürner Oktoberfest

Altdorf «Hausi» eröffnet diesjähriges Ürner Oktoberfest Die 8. Ausgabe des Ürner Oktoberfests startet dieses Jahr einen Tag früher als sonst – am 2. September in der Winkelhalle. Hans Leutenegger wird mit dem Fassanstich die Festlichkeiten eröffnen. 01.07.2022, 05.00 Uhr

Ehemaliger Olympiasieger Hans Leutenegger. Bild: PD

Hans «Hausi» Leutenegger wird das diesjährige Ürner Oktoberfest am Samstag, 3. September, als Ehrengast mit dem Fassanstich eröffnen. Der Unihockey Verein «Floorball Uri» ist stolz, mit «Hausi» einen Olympiasieger, erfolgreichen Unternehmer, Nationalturner und Schauspieler für das Fest gewonnen zu haben, heisst es in einer Mitteilung des OK.