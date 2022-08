Altdorfer Handballer treffen auf unberechenbaren Gegner

HC KTV Altdorf Altdorfer Handballer treffen in erstem Spiel auf einen unberechenbaren Gegner In der Vorrunde des Schweizer Cups trifft die erste Mannschaft auf den FSG Lausanne-Ville/Cugy. Der Saisonstart ist am Sonntag in der Westschweiz. 26.08.2022, 15.58 Uhr

Kevin Ledermann ist auch am Sonntag für den HC KTV Altdorf auf dem Platz. Archivbild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. April 2022)

Nach einer intensiven Vorbereitung fällt dieses Wochenende für die 1. Mannschaft des HC KTV Altdorf der Startschuss für die neue Handballsaison. Dies schreibt die Mannschaft in einer Mitteilung. In der Vorrunde des Mobiliar-Schweizer-Cups trifft die 1. Mannschaft auf FSG Lausanne-Ville/Cugy. Das Spiel startet am Sonntag um 15 Uhr in Lausanne. Das Spiel wird nicht einfach, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Die Handballer schreiben: «Alles andere als ein Traumlos für den Saisonstart.»