Reisst der Wolf in Uri dieses Jahr noch mehr Schafe?

Herdenschutz Beim Riss rückt die «Wolfsfeuerwehr» aus – Uri testet Pilotprojekt Das tote Schaf in Unterschächen ist der bisher einzige vermeldete Wolfsriss auf Urner Gebiet dieses Jahr. Doch der Präsident des Bauernverbandes ist erstaunt, dass noch nicht mehr passiert ist. Denn zwei Wolfsrudel bewegen sich schon an der Kantonsgrenze. Ein Pilotprojekt soll den Schutz erhöhen. Lucien Rahm 14.08.2021, 05.00 Uhr

In Graubünden und dem Wallis macht er den Nutztierhaltern derzeit wieder einige Probleme: der Wolf. Über 100 Schafe und Geissen haben Wölfe diese Weidesaison schon im Bündnerland gerissen, im Wallis fielen ihnen dieses Jahr bereits 170 Schafe zum Opfer, wie SRF meldet. Einer der Bündner Wölfe soll daher nun geschossen werden. Im Kanton Wallis wurde bereits einer erlegt, weitere Wölfe sollen bald auf der Abschussliste landen.

Ganz anders präsentiert sich die Situation derzeit im Kanton Uri. Bis am Donnerstag wurde dieses Jahr noch kein einziger Wolfsriss an einem Nutztier vermeldet. Auf der Muotatalerseite von Unterschächen schlug der Wolf diese Woche erstmals auf Urner Kantonsgebiet zu (wir berichteten). Zuvor kam es zu mehreren Sichtungen des Raubtiers in den Gegenden Erstfeld, Andermatt oder auch Urnerboden. Im Raum um Andermatt wurde im April ein Reh entdeckt, das vom Wolf gerissen wurde, und Anfang Juli ging ein weiteres totes Reh vermutlich auf sein Konto. Das letzte rissfreie Jahr war laut dem Amt für Forst und Jagd 2014. In den darauffolgenden Jahren kam es jeweils zu zwei bis 87 Rissen an Nutztieren. Warum es dieses Jahr noch nicht zu mehr Rissen gekommen ist, lasse sich nicht sagen, schreibt Amtsvorsteher Beat Annen auf Anfrage. «Wir wissen lediglich, dass sich die Situation bezüglich Schäden jeweils schlagartig ändern kann.»

Schafe auf einer Alp im Schächental, die sich nur bedingt vor dem Wolf schützen lässt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Unterschächen, 14. August 2020)

«Ich bin erstaunt, dass bislang noch nicht mehr passiert ist», sagt auf Anfrage Wendel Loretz, Präsident des Bauernverbands Uri. Weil die Bündner Surselva auf der anderen Seite der Oberalp liegt, rechne er damit, dass die dortigen Wölfe bald auch in Uri aktiv werden könnten. In der Surselva sind derzeit ganze Rudel unterwegs. Bislang habe man in Uri einfach Glück gehabt.



«Permanent in einer Art Alarmbereitschaft»

Insofern ändere der jüngste Riss in Unterschächen auch nichts an der derzeitigen Lage, die auch so schon angespannt sei. Loretz sagt:

«Als Nutztierhalter ist man in Uri eigentlich permanent in einer Art Alarmbereitschaft.»

Die Möglichkeiten zum Herdenschutz seien momentan schon weitgehend ausgeschöpft. Dennoch scheinen Risse auch in geschützten Herden möglich, wie Beispiele aus den momentan stärker betroffenen Kantonen gemäss SRF zeigen. Auf den Urner Alpen seien viele der Massnahmen zudem nicht umsetzbar, so Loretz weiter. Das Einzäunen und Behirten gewisser Herden sei je nachdem aus finanziellen Gründen kaum möglich, weil die Strukturen dafür zu klein seien. Andererseits würden geografische Gegebenheiten die Massnahmen auf manchen Alpen verunmöglichen.

«Wo es möglich ist, zäunt man die Herde ein.» Zusätzlich werden manche Alpen auch behirtet. Weiter werden mancherorts Lamas eingesetzt, die eine abschreckende Wirkung auf den Wolf hätten. Als vom Bund anerkannter Herdenschutz gelte jedoch nur der Einsatz von Herdenschutzhunden, eine elektrische Einzäunung oder eine Behirtung mit einer eingezäunten Zusammenpferchung über die Nacht.

«Wolfsfeuerwehr» wird derzeit getestet

Eine weitere Massnahme, die nach einem Ereignis zum Einsatz kommt, wird in Uri derzeit als Pilotprojekt getestet: die sogenannte «Wolfsfeuerwehr». Nach einem Ereignis suchen geschulte Leute umgehend den Ort des Risses auf und kümmern sich um die überlebenden Nutztiere, zäunen sie auf engem Raum für wenige Tage ein oder bringen die Herde ins Tal hinunter, um weitere Angriffe durch den Wolf zu vermeiden.

Sollte ein Wolf mit einer bestimmten Häufigkeit in einer bestimmten Zeit zuschlagen, kann er als letztes Mittel dann zum besagten Abschuss freigegeben werden. Seitdem der Bundesrat die Jagdverordnung angepasst hat, muss seit Mitte Juli ein einzelner Wolf innerhalb eines Monats grundsätzlich 15 Nutztiere gerissen haben, damit er geschossen werden kann. Zuvor waren es 25.

Was Loretz hierbei stört: Verletzte Tiere, die den Angriff überleben oder solche, die auf der Flucht vor dem Wolf bei einem Absturz umkommen, werden nicht gezählt. Die Anpassung der Jagdverordnung gehe für ihn zwar in die korrekte Richtung, sei aber letztlich nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Töte ein Wolf ausserdem nur aus Blutrünstigkeit, lasse ein Schaf dann aber ungenutzt liegen, müsste man umgehend handeln, findet Loretz.

Schaf in Unterschächen war nicht geschützt

Das gerissene Schaf von dieser Woche wird dem Konto des Wolfes jedenfalls angerechnet – auch wenn die Herde nicht geschützt war, wie Amtsvorsteher Beat Annen schreibt. «Das zuständige Amt für Landwirtschaft hat die betroffene Schafalp als nicht schützbar eingestuft.» Da es sich zudem beim Ort gemäss Bundesamt für Umwelt bislang um kein Gebiet mit Wolfspräsenz handelte, zählt der Riss auch ohne Schutz. Die Wolfsfeuerwehr kam dabei übrigens erstmals zum Einsatz. Zwei Helfer seien mit Zaunmaterial zur Herde geflogen worden. Zusammen mit dem Schafhalter und dem zuständigen Wildhüter sei ein Bereich eingezäunt worden, wo die Schafe die Nacht in relativer Sicherheit verbracht hätten, so Annen.

Ob es dieses Jahr bei diesem einen Riss bleiben wird, ist somit aber ungewiss. «Die Alpzeit ist noch nicht vorüber», sagt Loretz. «Es kann noch viel passieren.»