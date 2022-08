Schnapsherstellung in Seelisberg

Hiäsigs Doris und Sepp Ziegler brennen seit 40 Jahren Schnaps: Wie aus einheimischem Obst Seelisberger Hochprozentiger wird Seit bald 40 Jahren brennen Doris und Sepp Ziegler Schnaps. Der Zwetschgenschnaps ist aktuell der Verkaufsschlager. Christoph Näpflin Jetzt kommentieren 08.08.2022, 11.30 Uhr

Zwischen Seelisberg und Treib befindet sich auf halber Höhe der Bauernhof Schwanden. Er liegt auf einer herrlichen Höhenterrasse mit vielen blühenden Obstbäumen. Inmitten dieser traumhaften Umgebung mit herrlichem Blick auf See und Berge wohnen Doris und Sepp Ziegler in einem traditionellen Urner Bauernhaus. «Im Jahr 1984 haben wir von den Eltern von Sepp die Brennerei übernommen und stellen seit bald 40 Jahren den Schwanden-Schnaps her», erklärt Doris Ziegler. «Im Auftrag zahlreicher Kunden brennen wir zudem die unterschiedlichsten Obstsorten», sagt sie über ihre Arbeit, welche zum grössten Teil im Winterhalbjahr stattfindet.

Rund um den Bauernhof von Doris und Sepp Ziegler verbreitet sich im Frühling eine wunderbare Blütenpracht aus. Bild: Christoph Näpflin

Früher wurde vor allem aus den Birnen, welche auf dem eigenen Hof wachsen, Träsch hergestellt und weiter der Chrüterschnaps gemacht. Speziell beliebt sind dafür bis heute die Theilersbirnen, eine alte Schweizer Birnensorte, welche in der Schwanden seit Jahrzehnten gedeiht. Heute wünscht die Kundschaft am meisten den Schnaps aus Zwetschgen. Früher wurde ein möglichst starken Schnaps bevorzugt, der an kalten Wintertagen in den Kaffee gemischt oder bei Schmerzen sogar zum Einreiben benützt wurde. Sepp Ziegler weiss:

«Heute möchten unsere Kunden einen möglichst reinen Schnaps und weniger Hochprozentiges.»

Das unverdünnte Destillat hat nach dem Brennen einen Alkoholgehalt von gut 70 Volumenprozent und muss dann auf die Trinkstärke von rund 40 Volumenprozent herabgesetzt werden. Dieser Vorgang ist mit viel Zeit und Arbeit verbunden, soll doch die Spirituose zum Schluss für den Gaumen geniessbar sein.

Der Schnapskonsum ist rückläufig

Eine gute Qualität des Schnapses ist von der Beschaffenheit des gesammelten Obstes abhängig. Die Menge der Früchte wird vom Wetter, von Frost, Kälte oder Hagel bestimmt. Aber auch Schädlinge können dem Obst stark zusetzen. Oft ist das Abnehmen am Baum mühsame Handarbeit. Doris Ziegler erklärt das richtige Vorgehen:

«Wichtig für einen einwandfreien Brand ist es, dass wir das Obst gut von Erde, Laub und Schmutz reinigen, dann waschen und erst dann gären.»

Sobald dann die daraus entstandene Maische den gewünschten Zucker- und Alkoholgehalt hat, wird diese destilliert.

Träsch, Chrüter und Zwetschgen sind die Renner in der Produktepalette der Schnapsbrennerei von Doris und Sepp Ziegler. Bild: Christoph Näpflin

Dazu wird sie erwärmt, bis die Flüssigkeit verdampft und die feste Obstmasse zurückbleibt. Durch Abkühlung wird der Dampf wieder flüssig gemacht und als selbst gebrannter Schnaps aufgefangen. Sepp Ziegler:

«Allgemein stellen wir fest, dass weniger Schnaps konsumiert wird als früher und dass sich die Trinkgewohnheiten mit dem riesigen Angebot an Getränken geändert haben. Vor allem junge Menschen trinken viel weniger Schnaps.»

Doris und Sepp Ziegler trinken ihren eigenen Schnaps vor allem zu besonderen Gelegenheiten und wenn sie Besuch haben.

Früher wurde auch zu medizinischen Zwecken gebrannt

Schnaps wird seit vielen 100 Jahren gebrannt. Vor allem die Alchemisten verfeinerten die Verfahren zur Herstellung des «Feuerwassers» und erzielten so immer grössere Alkoholkonzentrationen. Im Mittelalter wurde Schnaps als Heilmittel gegen die Pest angepriesen und es gab Anleitungen zur Anwendung von Schnaps gegen Krankheiten verschiedenster Art.

Etwa seit dem 15. Jahrhundert begann man in ganz Europa gewerbsmässig Destillate herzustellen, welche oft stark vom Herstellungsort geprägt waren, wie Cognac, Gin, Armagnac oder Calvados. Seit bald 80 Jahren regelt in der Schweiz ein Alkoholgesetz die Brennerei und belegt die Herstellung von Schnaps zu Verkaufszwecken mit hohen Steuern zur Bekämpfung der damaligen stark verbreiteten Alkoholabhängigkeit.

Der Schwanden-Schnaps ist in einigen Seelisberger Restaurants, im Volg-Dorfladen in Seelisberg, in der Landi Schattdorf und auch bei den Produkten von «Ürner Hüsgmachts» erhältlich. Ein Verkauf findet auch direkt ab Hof statt bei Doris und Sepp Ziegler, 041 820 27 21.

