Sommerserie «Ürnerisch» Kunsthandwerk hat in Seelisberg goldenen Boden Aus Freude am Handwerk stellen verschiedene Frauen in Seelisberg Kunst her, welche sie gut verkaufen können. Christoph Näpflin Jetzt kommentieren 25.07.2022, 17.00 Uhr

Seit vielen Jahren gibt es Frauen in Seelisberg, welche ihre kreativen Ideen ausleben. Früher übten sie diese in Form von Stickereien auf Nastüchern oder Kissen aus – heute sind es jedoch eher Bilder oder dekorative Gegenstände, welche die Seelisbergerinnen verkaufen. Einst und heute bleibt gleich: Tolle, kreative Ideen werden in die Tat umgesetzt. Meist betreiben die Frauen ihr Handwerk als Ausgleich zum Alltag und aus Freude, mit den Händen etwas erschaffen zu können.

Die aus Beton gefertigten Figuren und Formen von Monika Achermann eignen sich bestens zum Aufstellen im Freien. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 11. Juli 2022)

Eine davon ist Monika Achermann. Sie hatte zu Beginn Standardbetonfiguren wie Blätter hergestellt und diese an Bekannte und Verwandte verschenkt. «Als alle Bekannten mit einem Geschenk bedient waren, fing ich an, eigene Formen und Sujets zu erstellen und diese mit Beton auszugiessen. Ich gab mir dann einen Ruck und besuchten den Quaimarkt in Buochs, um meine dekorativen Figuren zu verkaufen», erinnert sich Monika Achermann an diesen wichtigen Schritt. Zu ihrer Freude kamen diese Figuren bei den Kunden so gut an, dass sie voller Motivation neue und weitere Figuren herstellte. «Speziell gefragt sind die bepflanzten Kugeln oder Handtaschen sowie meine Eulen», erklärt sie voller Freude. Sie weiss auch, dass die meisten gekauften Kunstobjekte als Geschenke eingesetzt werden.

Durch einen Unfall auf die Malerei gekommen

Nach einem Unfall musste Erika Stutz ihr Leben neu organisieren. Dabei entdeckte sie, dass die Malerei es ihr ermöglicht, ihre Gefühle und ihre Lebensphilosophie auszuleben.

Erika Stutz inmitten ihrer Bilder und Figuren, welche mit viel Leidenschaft und Gefühl entstanden sind. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 11. Juli 2022)

Schnell reichte das alleinige Malen der Bilder nicht mehr; so entstanden nebst den Bildern auch verschiedene Figuren aus Stoff, zum Teil kombiniert mit Schwemmholz.

«Wenn ich male oder modelliere, dann lasse ich es einfach geschehen und so entstehen Bilder und Figuren aus meinem Inneren heraus»,

erklärt Erika Stutz ihr Schaffen. Immer wieder stelle sie fest, dass diese Emotionen via die Bilder auch auf den Kunden übergehen. «Als ich in Seelisberg eine kleine Ladenfläche mieten konnte für meine Bilder und Figuren, erfüllte ich mir einen Urtraum», erklärt die Künstlerin begeistert. In der Welt der Kunst Fuss zu fassen, brauchte am Anfang viel Geduld. «Ich besuchte Ausstellungen, ohne ein einziges Bild verkaufen zu können. Das war eine heftige Erfahrung zu Beginn», erinnert sich Erika Stutz, die aber nicht aufgab und so im Laufe der Zeit ihren Durchbruch schaffte. Gross war die Freude, als sie vor zwei Jahren die Gelegenheit erhielt, exklusiv in den Räumlichkeiten des Hotels Villa Honegg in Ennetbürgen ihre Werke ausstellen zu können.

Von der Arbeit in der Stube zum Ladenlokal

Zusammen mit Monika Achermann hat Sybille Häusler im Oberdorf vor fünf Jahren ein kleines Ladenlokal mieten können. «Dank der ausgestellten Schlüsselanhänger, Armbänder und Innendekorationen in unserem gemeinsamen Laden erreiche ich die unterschiedlichsten Kunden», freut sich Sybille Häusler. Kürzlich konnte Häusler gar einem kanadischen Feriengast eine gefüllte Tasche voller Kunstwerke verkaufen.

Sybille Häusler fertigt aus verschiedenen Rohstoffen dekorative Gegenstände und Hänger an. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 11. Juli 2022)

Die Mehrheit der Käufer seien Frauen jeglichen Alters, welche die Kunstwerke oft als Geschenke weitergeben. Jedes Stück ist ein Unikat und von Hand erarbeitet. Der kreative Prozess dabei ist die Erstellung des Kunstwerks von der Idee über das Zusammentragen der Materialien bis hin zum Gestalten und Verkaufen. Die Materialien können aus dem Seelisberger Wald stammen oder an einem Flohmarkt «gejagt» worden sein. «Oft höre ich von meinen Kundinnen, dass sie dem Produkt noch die Seele von Seelisberg anmerken», erklärt Sybille Häusler stolz.

Sommerserie «Hiäsigs»

Produkte oder Dienstleistungen aus der nächsten Umgebung zu beziehen, ist beliebt. Da weiss man, was man hat, woher es kommt, oder man kann die Urheber sogar persönlich kennen lernen. In lockerer Folge stellen wir in unserer Sommerserie «Hiäsigs» solche Produkte, Dienstleistungen und die Menschen dahinter vor.

