Hilfswerk der Kirchen Uri «Es fallen so viele durchs Netz»: Pensionärin engagiert sich in der Freiwilligenarbeit Organisiert durch das Hilfswerk der Kirchen Uri findet am 24. Dezember in Altdorf jeweils eine Offene Weihnachtsfeier statt. Marie-Theres Klein ist ins Leitungsteam eingestiegen und liegt auch sonst nicht gern auf der faulen Haut. Claudia Naujoks Jetzt kommentieren 22.10.2022, 14.29 Uhr

2019 in Pension zu gehen – mit 64 Jahren – fiel ihr schwer. Wenn es nach Marie-Theres Klein gegangen wäre, hätte sie auch noch über die Pensionierung hinaus gearbeitet. Sie hatte sogar noch ein neues Projekt auf den Weg gebracht, zum Unverständnis so mancher Arbeitskolleginnen und -kollegen. Schon damals hat sie immer betont, dass sie sich nach der Pensionierung auf jeden Fall wieder sozial engagieren wollte.

«Daheim rumsitzen ist nicht meine Sache», stellt sie klar und so betreut sie ihre vier Enkelkinder im Alter von sieben, sechs, fünf und zwei Jahren aus der Überzeugung heraus, dass ihre Tochter und ihre Schwiegertochter die Möglichkeit haben sollten, im Beruf zu bleiben und dass der Wiedereinstieg kein Thema ist. Ihr selber war dies nämlich verwehrt geblieben.

Marie-Theres Klein engagiert sich seit ihrer Pensionierung 2019 unter anderem in der Offenen Weihnachtsfeier am 24. Dezember. Bild: Claudia Naujoks (Schattdorf, 31. August 2022)

Im Rahmen der Nachbarschaftshilfe kümmert sie sich um ein älteres Ehepaar und fährt mit Multiple-Sklerose-Patienten und der Schweizerischen MS-Gesellschaft ab und zu als Helferin in die Ferien, damit sowohl Angehörige als auch Patienten einmal aus dem Alltag herauskommen. «Zu sehen, wie zufrieden und dankbar die zum Teil stark eingeschränkten Patientinnen und Patienten sind, erdet mich jedes Mal wieder», gesteht Marie-Theres Klein.

Da die Betreuung der Enkelkinder eine regelmässige Aufgabe ist, sucht sie nach ergänzenden, sporadischen Tätigkeiten. Aber von Anfang an.

Der Gesellschaft etwas zurückgeben

Die im Bereich KV tätige Flüelerin arbeitet vor der Familienphase und danach 2003 bis 2019 bis zu ihrer Pensionierung bei der Firma Ruag AG. «In der Zeit, in der ich für die Kinder zu Hause war, hatte ich das Bedürfnis, noch etwas anderes sehen zu wollen, als den Haushalt und die Familie», erzählt Marie-Theres Klein.

Deshalb übernimmt sie Nachtwachen im Altersheim, wo sie durch einen Bewohner zum ersten Mal mit der Krankheit Multiple Sklerose in Berührung kommt. Sie absolviert den SRK-Lehrgang zur Pflegehelferin. «Mit 20 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, in einem Pflegeberuf zu arbeiten, erst nach den Kindern», überlegt sie laut.

Auch die Nachbarschaftshilfe greift sie bereits in dieser Zeit auf und wird sie beibehalten. «Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich nach der Familienphase wieder voll in das Berufsleben im Bereich KV einsteigen würde», sagt Klein. Sie will eigentlich nur noch ein paar Jahre Geld verdienen, bis ihre Kinder selbstständig werden.

Schnell ist sie dann aber doch wieder bei 100 Prozent in ihrem Job. Es ist schon manchmal eine Kraftanstrengung, Arbeit, Kinderbetreuung und Nachbarschaftshilfe unter einen Hut zu bekommen, aber mit Flexibilität und Gelassenheit meistert sie dies. Dabei ist eine Herausforderung, dass ältere Menschen sich mitunter schwertun, Hilfe von aussen anzunehmen. Das erfordert sowohl Geduld als auch Beharrlichkeit, denn manchmal bringen diese sich auch in akute Gefahr durch ihr Zögern. Da fühlt sie die Verantwortung, die selbst mit einem Ehrenamt verbunden sein kann.

Warum engagiert sie sich eigentlich freiwillig? «Weil es mir gut geht, auch gesundheitlich. Ich habe im Leben immer gemacht, was ich wollte, habe das erreicht, was ich mir vorgestellt habe, ich wollte der Gesellschaft etwas zurückgeben», resümiert sie. Freiwilligenarbeit sei sehr wichtig für eine Gesellschaft, ist ihre Überzeugung, und:

«Es kann nicht alles bezahlt werden und es fallen so viele durchs Netz.»

Das war auch einer der Gründe, warum sie seit 2019 die Offene Weihnachtsfeier mitgestaltet.

Freiwillige zu finden, ist schwierig

Diese findet am Abend des 24. Dezembers statt und soll alle Menschen ansprechen, die am Weihnachtsabend alleine sind oder auch sonst dieses Fest mit anderen zusammen erleben wollen. Marie-Theres Klein selber hat Zeit an diesem Tag, da ihr Mann arbeitet und die Kinder mit ihren Familien feiern. Mit ihnen trifft sie sich dann an den Feiertagen.

Nach einer Andacht am frühen Abend können alle, die sich angemeldet haben, im katholischen Pfarreizentrum in Altdorf ein Menu mit Salat, Suppe, Hauptgang und Dessert geniessen. Umliegende Lebensmittelläden und Bäckereien spendieren Salat und Brot, Suppe und Hauptgang wurde im letzten Jahr im Restaurant Fomaz eingekauft und das Dessert kommt aus den Reihen der Helferinnen und Helfer.

Offene Weihnachtsfeier sucht helfende Hände Die seit 2007 existierende Offene Weihnachtsfeier hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Beliebtheit gewonnen. 2019 erreichte die Teilnehmerzahl mit rund 60 Personen einen Spitzenwert. Auch in diesem Jahr findet in Altdorf wieder eine Offene Weihnachtsfeier statt. Derzeit sucht das Hilfswerk noch nach Verstärkung für das Freiwilligenteam und freut sich bei Interesse über eine Kontaktaufnahme mit dem Hilfswerk der Kirchen Uri: 041/870 23 88, info@hilfswerkuri.ch.

Dabei hat das Leitungsteam, zu dem Marie-Theres Klein seit 2021 und die Geschäftsstellenleiterin des Hilfswerks der Kirchen Uri, Maria Egli, gehören, den Anspruch, auch ein vegetarisches Menu anzubieten. Schon am Vormittag beginnen die Vorbereitungen, denn vom Salat bis zur Deko soll alles perfekt sein. Livemusik sorgt für Unterhaltung und auch ein Fahrdienst wird angeboten. Bewusst niederschwellig ist dieses Projekt angelegt.

2020 ist der Anlass wegen Corona ausgefallen, 2021 hat er mit Einschränkungen – Impfzertifikat, Masken usw. – stattgefunden. «Es ist schon unter normalen Umständen schwierig, jemanden zu finden, der am Weihnachtsabend Essen liefert, oder Freiwillige, die helfen. Klar, viele haben frei und sind mit ihren Familien zu Hause. In der Coronazeit haben sich diese Probleme noch verschärft», bedauert Klein, aber in der Konsequenz haben sich auch weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

So ist ihr Wunsch für die Zukunft, dass sich genug Freiwillige finden, die das wertvolle Projekt weiterhin möglich machen, das für viele Menschen ein Vakuum ausfüllt und Mitmenschlichkeit, Wärme und Herz in die Gesellschaft bringt.

