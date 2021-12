Interpellation im Landrat Hochschule Luzern: Urner SP-Landrat macht sich für bessere Bedingungen in Lehre und Forschung stark Viktor Nager macht sich Sorgen um die Arbeitsbedingungen der Forschenden. In einer Interpellation setzt er sich dafür ein, dass die Beteiligten bei den geplanten Veränderungen an der Hochschule Luzern auch in den Prozess einbezogen werden. Markus Zwyssig 16.12.2021, 14.50 Uhr

Viktor Nager (SP, Schattdorf) will das heikle Thema der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in der universitären Lehre und Forschung anpacken. Bereits an der Landratssession im November habe er bei der jährlichen Berichterstattung der Interparlamentarische Fachhochschulkommission (IFHK) der Hochschule Luzern – Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) darauf hingewiesen.

«Es scheint mir besonders wichtig, dass die Beteiligten auch in den Prozess miteinbezogen werden», so Nager. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass sich das Arbeitsklima und die Zusammenarbeitsformen an der Hochschule Luzern verschlechtern könnten. Und das sei sicher nicht im Interesse der Schule und der Konkordatskantone – zu denen auch der Kanton Uri gehört.

Viktor Nager (SP, Schattdorf) reicht im Rahmen der Dezember-Session im Landrat eine Interpellation zu den geplanten Veränderungen der Anstellungsbedingungen an der Hochschule Luzern ein. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 15. Dezember 2021)

Die zunehmende Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in der universitären Lehre und Forschung sei seit Jahren international bekannt, so Nager.

«Auch bei der grössten Fachhochschule Zentralschweiz sind in Bezug auf Arbeitszeitregelungen den Gewerkschaften mehrere Rechtsfälle bekannt.»

Hinzu komme, dass die Hochschulleitung im September in einem Newsletter über das Projekt Personalkategorien informiert habe, in welchem die Tätigkeitsprofile der Dozierenden und Senior Wissenschaftlichen Mitarbeitenden an die heutigen Verhältnisse angepasst werden sollen. Dabei soll namentlich der Gleichwertigkeit von Lehre und Forschung Rechnung getragen werden.

«Dieses Projekt schafft vor der geschilderten Gesamtsituation der Arbeitsbedingungen grosse Unsicherheit beim Personal der Hochschule Luzern», sagte Nager.

Interpellation mit einer ganzen Reihe von Fragen

Auch in den anderen Konkordatskantonen löste das Projekt Personalkategorien Diskussionen aus und so bitten, wie Viktor Nager in Uri, auch verschiedene Volksvertreterinnen und -vertreter aus den anderen Konkordatskantonen die betreffenden Regierungsräte um die Beantwortung einer ganzen Reihe von Fragen. Nager listet diese wie folgt auf:

Wie beurteilt der Regierungsrat die Anstellungsbedingungen des Mittelbaus und der Dozierenden an der Fachhochschule Zentralschweiz?

Wie wird an der Fachhochschule Zentralschweiz die Arbeitszeit erfasst?

Wie viele Personen an der Fachhochschule Zentralschweiz sind befristet angestellt?

Wie viele Personen an der Hochschule sind mit einer Pensenbreite eingestellt?

Wie steht der Regierungsrat zu den internationalen, nationalen und auch kantonalen Einschätzungen von Mitarbeitenden der Hochschulen, die ihre Anstellungsbedingungen stark kritisieren?

Nimmt der Regierungsrat über den Konkordatsrat Einfluss auf die an der Hochschule Luzern angestossen Anpassung der Personalkategorien?

Wie wird die Interparlamentarische Fachhochschulkommission in die Überarbeitung der Personalkategorien einbezogen?

Gemäss Newsletter der Hochschule Luzern führt die Anpassung zu höheren Lohnkosten, soll aber kostenneutral erfolgen, was dazu führt, dass dieser Mehrbedarf in den anderen Leistungsaufträgen eingespart oder durch zusätzliche Drittmittel in der Forschung kompensiert werden muss. Wie steht der Regierungsrat zu diesem Qualitätsabbau in der Ausbildung und Forschung aufgrund des Prinzips der Kostenneutralität?

Wenn höhere Lohnkosten kostenneutral umgesetzt werden sollen, müssen Einsparungen andernorts erfolgen. Wie wird dies geschehen und wie viele Mitarbeitende sind davon betroffen?

Inwiefern werden die Mitarbeitenden und die Personalorganisationen gemäss dem Personalgesetz in die Anpassung der Personalkategorien einbezogen?

Könnte sich der Regierungsrat vorstellen, für personalrechtliche Anpassungen von der Fachhochschule Zentralschweiz eine sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit zu verlangen?