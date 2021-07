Hochwasser trifft Flüelen - Zivilschützer und Feuerwehr schuften

Hochwasser Flüeler Feuerwehr im Dauereinsatz Auch mit sinkendem Pegel ist die Arbeit noch nicht vorbei. Erleichtert ist man aber trotzdem. Florian Arnold 18.07.2021, 16.03 Uhr

Grosse Wasserlachen versperren den Weg in Flüelen. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 18. Juli 2021)

In Flüelen dringen am Sonntagmorgen zwischen den Wolken ein paar Sonnenstrahlen durch. Sie versinnbildlichen, dass die Krise womöglich bald überstanden ist. Das zumindest hofft Feuerwehrkommandant Marco Müller. «Die Lage in Flüelen ist sich am Entspannen», bilanziert er. Im Feuerwehrlokal hat er sich soeben einen Überblick verschafft nach der Nachtschicht einiger seiner Feuerwehrangehörigen, die sich auf Kontrollgängen befanden. Die Stimmung ist locker, man verpflegt sich mit Kaffee und Gipfeli. «Der Seepegel geht zurück und damit können wir auch das personelle Aufgebot zurückfahren», sagt Müller guten Mutes.

Alle Pumpen im Einsatz

Der Flüeler Feuerwehrkommandant Marco Müller. Florian Arnold/Urner Zeitung

Die Flüeler Feuerwehr war in den vergangenen Tagen sehr stark gefordert. «Wir kamen zwar nicht an den Anschlag, aber die Situation war sicher eine grosse Herausforderung für uns, die wir aber bewältigen konnten», sagt der Kommandant. Rund 35 Personen teilten sich die unterschiedlichen Einsatzschichten. «Wegen der Ferienzeit und auch wegen anderer beruflicher Situationen standen nicht alle 52 Personen zur Verfügung.» Die Mittel an Pumpen der Feuerwehr wurden voll ausgeschöpft: Diese reichten von kleinen, welche für Keller verwendet werden, bis zu jenen mit einer Leistung von 2000 Litern pro Minute. Von der Chemiewehr sowie von privaten Firmen konnten zusätzliche Pumpen geliehen werden. Der Zivilschutz steuerte sogar eine Pumpe mit 2500 Litern pro Minute an Leistung bei.

Im Einsatz stand auch der Zivilschutz. Im Bild: Kommandant Walter Imholz (Mitte) bespricht die Lage mit den Zivilschützern. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 18. Juli 2021)

Solche starken Pumpen stehen am Sonntagmorgen auch noch bei der Fussgängerunterführung bei der Seepromenade im Einsatz. Mit einer grossen Fontäne wird das Wasser am anderen Ende der Schläuche direkt in den See gespritzt. Dies geschieht unter den wachsamen Augen von drei Zivilschützern. Sie wurden zur Unterstützung der Flüeler Feuerwehr aufgeboten, um die Pumpen zu überwachen und diese mit Benzin zu versorgen. Seit Freitag sind zwölf Mann der Zivilschutzorganisation Uri im Einsatz, die sich in verschiedenen Schichten abwechseln. Kommandant Walter Imholz schaut vorbei und erteilt die Aufträge. Auch bei ihm ist Erleichterung spürbar, dass bis jetzt nichts Schlimmeres passiert ist. Und für Feuerwehrkommandant Marco Müller sind die Zivilschützer eine willkommene Entlastung seiner Leute.

Die Personenunterführung muss ausgepumpt werden. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 18. Juli 2021)

Sehr viel Dankbarkeit gespürt



Der Feuerwehrkommandant ist froh, dass man niemandem die Hilfe habe verwehren müssen. «Natürlich konnte man nicht an allen Orten gleichzeitig sein. Aber in so einer Situation lassen wir niemandem im Stich.» So sei man Schritt für Schritt auf die Probleme aus der Bevölkerung eingegangen. Die einen habe man mit Pumpen bedient, andere mit Sandsäcken. «Die Bevölkerung war sehr geduldig und hat uns sehr viel Dankbarkeit entgegengebracht», sagt Müller. Zudem seien viele Private auch bereits bestens auf solche Ereignisse vorbereitet. «Wir müssen praktisch alle zehn Jahre mit viel Wasser rechnen. Die Bevölkerung ist geübt und gut ausgerüstet.»

So sei denn auch die Feuerwehr nicht auf dem linken Bein erwischt worden. So kann Feuerwehrkommandant Marco Müller sagen:

«Wir waren der Situation meistens einen Schritt voraus. Denn der Seepegel steigt zum Glück nur sehr langsam an, sodass wir immer genügend früh informiert waren und die nötigen Massnahmen einleiten konnten.»

Der Rückbau nimmt nochmals Zeit in Anspruch

Auch wenn das Wetter nun besser werden soll und sich der Seepegel wieder senkt: Für die Feuerwehr Flüelen ist der Einsatz noch nicht so rasch vorbei. «Nun geht es darum, alle Einsatzmittel, alle Sandsäcke, Pumpen und Signalisationen wieder abzuräumen und zu retablieren.» Kommandant Müller rechnet mit einigen Tagen, die dafür benötigt werden.