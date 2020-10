Videos zeigen: So tobt die Reuss im Kanton Uri

Live

Wegen Hochwasser: Urner Bevölkerung wird gebeten, zu Hause zu bleiben ++ Axenstrasse für Transitverkehr gesperrt

Der starke Regen in der Innerschweiz lässt Bäche über die Ufer treten. So musste die Autobahn A2 zwischen Beckenried und Erstfeld am frühen Samstagmorgen wegen Hochwasser gesperrt werden.