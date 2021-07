Polizei alarmiert: sehr grosse Hochwassergefahr am Urnersee

Kanton Polizei ist alarmiert: Am Urnersee besteht sehr grosse Hochwassergefahr Der Pegel des Urnersees ist hoch, liegt aber unter dem Stand des Jahrhunderthochwassers 2005. Dagegen hat sich die Lage an den Fliessgewässern entspannt. Es scheint, als würde der Kanton Uri die angespannte Situation mit einem blauen Auge überstehen. Anian Heierli 16.07.2021, 05.00 Uhr

In Hünenberg droht der Reussdamm zu brechen, das Quartier Ried in Giswil steht unter Wasser und auch der Dorfplatz in Stansstad ist überschwemmt. Dagegen scheint der Kanton Uri mit einem blauen Auge davonzukommen. Zwar gilt auch hier für das Ufergebiet des Urnersees sehr grosse Überschwemmungsgefahr (Stufe 5) und der Pegel ist hoch. Er liegt aber unter der Hochwasserkote von 2005.