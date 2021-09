Hochwasserschutz: Schattdorf und Silenen sind nun sicher

Hochwasserschutz Silenen und Schattdorf sind nun sicherer Die Projekte am Gangbach und am Efibach konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die Investitionen haben bereits Wirkung gezeigt. Florian Arnold 03.09.2021, 05.00 Uhr

Der Efibach in Silenen führt an diesem Septembermorgen kein Wasser, das Bachbett ist ausgetrocknet. Dass das nicht immer der Fall ist, sitzt der lokalen Bevölkerung noch in den Knochen. «Vor 16 Jahren lief bei mir das Wasser vor der Haustür vorbei», erinnert sich Gemeinde-Vizepräsident Willy Lussmann. Nur durch Glück habe Schlimmeres verhindert werden können. Der älteren Bevölkerung war zudem eine Katastrophe von 1910 bekannt, als im Sewli-Gebiet ein Schneedamm brach und flutartige Wellen auslöste. Die grosse Gefahr sollte nun aber gebannt sein: Vor wenigen Wochen konnten die Hochwasserschutzmassnahmen fertiggestellt werden – noch vor den grossen Wassermassen dieses Sommers. Am Donnerstag wurde nun der Projektabschluss gefeiert. Als Vertreter der Gemeinde bedankte sich Willy Lussmann bei allen Projektbeteiligten.

Beim Efibach wurde das abgeschlossene Hochwasserschutzprojekt gefeiert (von links): Willy Lussmann, Roger Nager und Paul Baumann. Bild: Florian Arnold (Silenen, 2. September 2021)

Die Arbeiten beim Efibach konnten wie geplant abgeschlossen werden. Von Oktober 2020 bis Juni 2021 wurde der linke Längsdamm verstärkt, verlängert und teilweise erhöht. Dies geschah primär zum Schutz der Siedlung Efibach. Zudem wurde eine neue Mauer zwischen der SBB-Stammlinie und der Kantonsstrasse zum Schutz der Siedlung Stetten errichtet. Im Bereich Seewli wurden Massnahmen zur Überwachung der Schneedeckenmächtigkeit getroffen. So wurde dort etwa ein Kamerasystem installiert, mit dem die Schnee-Situation überwacht werden kann, wie Projektleiter Paul Baumann ausführte. Er lobte vor allem die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, aber auch mit dem ausführenden Bauunternehmen, das besonders ruhig und exakt gearbeitet habe.

Unter dem budgetierten Betrag geblieben

«Insgesamt hat der Kanton Uri rund 1,5 Mio. Franken investiert und so zwei Siedlungen sowie Verkehrswege sicherer gegen künftige Hochwasser- und Murgangereignisse gemacht», heisst es in einer Mitteilung. Damit sei man wesentlich unter dem budgetierten Betrag geblieben, sagte der stolze Baudirektor Roger Nager.

«Was Wasser anrichten kann, hat sich diesen Sommer wieder gezeigt», meinte er im Rahmen der Feier. Erinnerungen an vergangene Hochwasser wie jene von 1977, 1987 und 2005 seien wach geworden. Das Klima sei in aller Munde und das Berggebiet sei davon besonders betroffen. Deshalb sei ein spezielles Augenmerk für Naturkatastrophen und deren Vermeidung gefordert. «Wir haben viel investiert», so der Baudirektor – seit 2005 rund 200 Millionen Franken. Die Massnahmen hätten ihre Wirkung unter Beweis gestellt und Uri sei seither mit einem blauen Auge davongekommen. Nager wies aber auch darauf hin: «Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz.» Die Bewährungsprobe diesen Sommer wurde aber bestanden.

3000 Kubikmeter Fassungsvermögen

Der Baudirektor kommt diese Woche beinahe nicht aus dem Feiern heraus. Bereits am Mittwoch konnte ein abgeschlossenes Projekt besichtigt werden: Für rund 6 Millionen Franken wurde der Hochwasserschutz am Gangbach in Schattdorf in den letzten sieben Jahren mit verschiedenen Massnahmen stark verbessert. So wurde 2016 der neue Geschiebesammler in Betrieb genommen, der zusammen mit der Zufahrtsstrasse für rund 2,5 Millionen Franken bei Hinter Tripp im Teiftal gebaut worden war. Der Geschiebesammler hat ein Fassungsvermögen von rund 3000 Kubikmetern. «Er verringert die Gefahr, dass der Gangbach bei einem Hochwasser Geschiebe aus dem Oberlauf in Richtung Schulhaus Gräwimatt transportieren kann», heisst es in einer Mitteilung der Baudirektion Uri. «Mit dem neuen Geschiebesammler ist ein wichtiges Element des Hochwasserschutzes für die Gemeinde Schattdorf fertiggestellt», sagte Roger Nager damals.

Beim Gangbach wurde der Hochwasserschutz verbessert. PD

Die Sohlenstabilisierung im Unterlauf stellte nun die letzte Massnahme dar. Dazu gehörte auch die ökologische Aufwertung des Bachlaufs. So wurden im Unterlauf die Fischgängigkeit und genügende Deckungsmöglichkeiten gewährleistet sowie in den Böschungsbereichen eine standortgerechte Bestockung gemacht, wie mitgeteilt wurde. In dieses Teilprojekt wurden rund 3,5 Mio. Franken investiert. «Mit dem Abschluss des Projekts Gangbach Schattdorf verbessert die Baudirektion Uri markant die Sicherheit des angrenzenden Siedlungsgebiets gegen 100-jährliche und des Industriegebiets Schattdorf gegen 300-jährliche Hochwasserereignisse», so der Baudirektor.