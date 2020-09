Hochzeitscoronafall in Schattdorf: 19 UKB-Mitarbeiter in Quarantäne – wegen eines infizierten Spitalmitarbeiters Nach einem Hochzeitsapéro in Uri mussten 131 Personen in Quarantäne gesetzt werden. Stark betroffen ist die Urner Kantonalbank. Beim Infizierten handelt es sich um einen Mitarbeiter der Spitalverwaltung. Florian Arnold 30.09.2020, 12.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Meldung des Sonderstabs Covid-19 Exit liess am Dienstagabend aufhorchen. Weil bei einem Hochzeitsfest in Schattdorf am Samstag eine Person teilnahm, die später positiv auf Covid-19 getestet wurde, mussten 131 Personen in Quarantäne gesetzt werden. 77 davon stammen aus dem Kanton Uri.

Stark getroffen davon wurde die Urner Kantonalbank. Wie unsere Zeitung weiss, handelt es sich beim Bräutigam um einen UKB-Mitarbeiter. So erstaunt es nicht, dass nun total 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne gesetzt werden mussten, wie die UKB auf Anfrage bestätigt. Dies als «reine Vorsichtsmassnahme».

Kein UKB-Mitarbeiter infiziert

«Die betroffenen Mitarbeiter wurden durch den Kantonsarzt über das weitere Verhalten instruiert und werden ab 6. Oktober wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren», so die UKB. «Während dieser Zeit können sie ihre Arbeiten grösstenteils im Homeoffice – welches aufgrund der Coronasituation bereits installiert ist – erledigen.» Die Medienverantwortliche der Bank betont aber: «Bis zum heutigen Zeitpunkt hat und hatte die Urner Kantonalbank keine infizierte Person unter den Mitarbeitenden.» Die Urner Kantonalbank bedauert den Vorfall, hält jedoch fest, dass sie sich jederzeit an die Hygienemassnahmen des BAG sowie die Empfehlungen des Kantonalen Sonderstabs Covid-19 Exit hält.

Mittlerweile bekannt ist auch, dass es sich bei der mit Covid-19 angesteckten Person um einen Mitarbeiter der Verwaltung des Kantonsspitals Uri handelt. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen. Er teilte auf Anfrage mit, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

Ist der Apéro im Stehen schuld?

Wie nun klar ist, hat der Spitalmitarbeiter nur am Apéro der Hochzeit in der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU) in Schattdorf teilgenommen. Da dieser im geschlossenen Raum stattfand, und die Anwesenden sich im Stehen frei bewegen konnten, musste schliesslich die gesamte Gesellschaft in Quarantäne gesetzt werden. Er habe sich lediglich mit zwei Personen länger als 15 Minuten unterhalten, sagt er. Diese seien sehr rasch in Quarantäne gesetzt worden.

Anders dürften die Konsequenzen ausgefallen sein, wenn der Apéro im Sitzen mit zugeteilten Plätzen durchgeführt worden wäre. Doch was bedeutet die Infektion des Spitalmitarbeiters nun für den Betrieb des Kantonsspitals Uri?

Spitalpersonal ist sensibilisiert

Für das Spitalpersonal bringt der Fall keine weiteren Konsequenzen. Nur zwei Mitarbeiter, die ebenfalls am Hochzeitsapéro dabei waren, mussten sich in Quarantäne begeben. In der Spitalverwaltung werde aber minutiös auf das Einhalten der Abstandsregeln geachtet, die Sitzungszimmer seien entsprechend eingerichtet, und bei näherem Kontakt gelte die Maskenpflicht. Somit wurden die Kriterien immer erfüllt, eine Quarantäne wird nicht nötig. Ausserdem sei das Personal auf die Problematik sensibilisiert, teilt das Spital mit. Von Teamevents wird dringend abgeraten.