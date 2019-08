Urner Kindertagesstätten erhalten gute Noten Der Kanton hat die vier ansässigen Kindertagesstätten kontrolliert und stellt ihnen ein gutes Zeugnis aus.

In den Kindertagesstätten sind Mädchen und Buben sehr gut aufgehoben. (Symbolbild: Zuger Zeitung)

(pd/pz) Das Amt für Soziales hat im Verlauf der vergangenen Wochen bei allen vier in Uri ansässigen Kindertagesstätten unangemeldete Aufsichtsbesuche durchgeführt. Die Ergebnisse aus den Aufsichtsbesuchen sind für Samuel Bissig-Scheiber, Vorsteher Amt für Soziales, sehr erfreulich. Dies schreibt die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion in einer Mitteilung. In allen vier Kindertagesstätten konnten keine Mängel in der Betreuungsqualität, der Sicherheit oder der Hygiene festgestellt werden. «Im Gegenteil, die Rahmenbedingungen für die Kinder in den Urner Kindertagesstätten sind ausgezeichnet», heisst es in der Mitteilung.

Das Amt für Soziales ist gemäss Bundesgesetz dazu verpflichtet, so oft wie nötig, aber mindestens einmal alle zwei Jahre, die Kindertagesstätten zu beaufsichtigen. Zusätzliche ausserordentliche Aufsichtsbesuche waren bisher nie angezeigt. Derzeit bieten die Stiftung Papilio in Altdorf, die Kinderkrippe Chinderträff Löwäpfootä in Schattdorf, der Kinderhort Königschind in Schattdorf und die Kindertagesstätte Paradies in Andermatt insgesamt 148 Betreuungsplätze an, davon 50 ausschliesslich für Schulkinder. Weiter bietet der Kinderhort Königschind acht Nachtplätze an. Dieses Angebot richtet sich speziell an jene Eltern, die nachts oder Schicht arbeiten.