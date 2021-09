Wer "Hopetown" sehen will, braucht nun ein Zertifikat

Theater Uri «Hopetown» gibt’s nun mit Zertifikat – dafür ohne Maske Die Theaterproduktion der Gruppe Momänt & Co. ist noch bis Anfang Oktober im Theater Uri zu sehen. Neu braucht man dafür ein Zertifikat. 14.09.2021, 16.42 Uhr

Im Kulturbereich zählt seit dieser Woche eine Zertifikatspflicht. Wer das Theater Uri betritt, muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein (3-G-Regel). Das gilt auch für die Produktion «Hopetown – Just Another Western» von der Altdorfer Theatergruppe Momänt & Co. Seit der Premiere Ende August wird vor Publikum gespielt, für das eine Maskentragpflicht galt. Jetzt kann die Maske abgelegt werden. «Wer will, darf selbstverständlich auch weiterhin eine Maske tragen», sagt Julia Trottmann von der Produktionsleitung.

«Hopetown – Just Another Western» ist noch bis anfangs Oktober zu sehen. Bild: PD

Ab der heutigen Vorführung vom 15. September müssen die Besucherinnen und Besucher die 3-G-Regel erfüllen. Beim Theatereingang werden alle gebeten, das Zertifikat zusammen mit einem Ausweisdokument vorzuweisen, wo schliesslich der QR-Code gescannt wird. Danach steht dem Theatererlebnis nichts mehr im Weg.

Und darum geht’s: In Hopetown, dem verlassenen Städtchen im Wilden Westen, treffen sechs Frauen aufeinander. Alle bringen sie ihre eigene Geschichte, ihre Sorgen, Ängste und Hoffnungen mit. Dabei werden aktuelle Themen wie Sexismus, Diskriminierung bis hin zum Sinn des Lebens angeschnitten – immer verbunden mit Situationskomik und Sprachwitz. Die sechs Darstellerinnen stellen unter Beweis, dass sie neben dem Theaterspielen auch singen und tanzen können. Vor allem verlangt ihnen die Produktion eine grosse Portion an Präzision und Timing ab. Denn im Hintergrund läuft Musik und ein Film, der das Tempo vorgibt – wie ein Western-Streifen in echtem 3D.

«Unbeschwertes Theatererlebnis bieten»

Jene Personen, welche bereits ein Ticket gekauft haben, jedoch die 3-G-Regel nicht erfüllen, sind gebeten, sich bei den Theaterorganisatoren zu melden. Dies geschieht per E-Mail an hopetown.justanotherwestern@gmail.com. «Nur so können Tickets rückerstattet werden, sollte dies nötig sein», erklärt Julia Trottmann. «Wir hoffen, dass wir den Besucherinnen und Besuchern durch die neuen Regelungen ein unbeschwertes und sicheres Theatererlebnis bieten können», gibt sie sich zuversichtlich. (pd/RIN)

Infos und Tickets gibt es nach wie vor unter www.theater-uri.ch, unter www.eventfrog.ch/hopetown, via hopetown.justanotherwestern@gmail.com oder an der Abendkasse jeweils vor den Vorführungen im Foyer des Theaters Uri.