Robert Baumann ist seit 50 Jahren Wasservogt im Meiental

Husen Robert Baumann ist seit 50 Jahren Wasservogt: «Es hat es einfach niemand anders machen wollen» Die Wassergenossenschaft im Weiler Husen im Meiental ist 90-jährig, seit 50 Jahren ist Robert Baumann deren Präsident. Georg Epp 21.10.2021, 11.20 Uhr

Seit 50 Jahren ist Robert Baumann Präsident der Wassergenossenschaft Husen im Meiental. Im Bild mit dem 90-jährigen Protokollbuch. Bild: Georg Epp

(Schattdorf, 18. Oktober 2021)

Die Schweiz gilt mit ihren Tausenden von Quellen als Wasserschloss Europas, sieben Prozent der europäischen Süsswasserreserven lagern im Gotthardmassiv. Das kostbare Wasser ist das Urelement des Lebens und seit Menschengedenken werden die Quellen gefasst und es entstanden unzählige Wassergenossenschaften, so auch im Jahr 1931 die Wassergenossenschaft Husen im Meiental.

Fünf Genossenschafter schlossen sich zusammen und Fridolin Baumann übernahm als erster Wasservogt die Verantwortung. Im 90-jährigen Protokollbuch ist wörtlich zu entnehmen: «Wenn jemand anders, welcher nicht Wassergenosse von Husen ist und Wasser beziehen will, so hat die Genossenschaft das Recht, zuerst darüber zu sprechen.» 1935 wurde die Wassertaxe pro Jahr und Wasserhahn auf zwei Franken festgelegt, dies ergab Jahreseinnahmen von 22 Franken. Ganz einig war man sich nicht immer, so entschied man im Jahr 1963 anstelle der vorgeschlagenen Erhöhung der jährlichen Wassertaxe von zwei auf fünf Franken ganze fünf Jahre überhaupt keine Wassertaxen zu entrichten.

Zwölf Jahre Präsident, Wasservogt, Kassier und Aktuar

An der Versammlung vom 13. Januar 1971 wurde Robert Baumann auf zwei Jahre als Präsident, respektive Wasservogt, gewählt und an dieser Versammlung gelang die Erhöhung der Wassertaxe auf fünf Franken. Ganze zwölf Jahre lang war Robert Baumann zugleich Kassier und Aktuar, also für alles alleine zuständig.

Erst im Jahr 1983 bekam er Unterstützung, es wurde ein dreiköpfiger Vorstand mit Präsident und Wasservogt Robert Baumann, Kassier Anton Walker und Aktuar Ernst Zurfluh gewählt. Nach der Heirat mit Annalise Zgraggen zog der nun vierfache Grossvater Robert Baumann nach Schattdorf, blieb aber Präsident der Wassergenossenschaft.

Im Jahr 1993 zählte man zehn Genossenschafter und beschloss, eine neue Wasserversorgung zu bauen. Sie wurde im Jahr 1994 mit einer kleinen Feier eingeweiht. Für die neue Anlage wurde zusätzlich ein Brunnenmeister gewählt, der für die Anlage zuständig war. Die Vorschriften und Kontrollen und Inspektionen seitens dem Labor der Urkantone wurden in den letzten Jahren mindestens nicht kleiner, sodass es heute unmöglich wäre, alles alleine zu bewältigen. An der Generalversammlung vom 15. Oktober dieses Jahres bemerkte nun ein Genossenschafter eher zufällig, dass Robert Baumann unglaubliche 50 Jahre Präsident der Wassergenossenschaft Husen ist.

Robert meinte dazu:

«Es hat es einfach niemand

anders machen wollen.»

Von Demission will der 72-Jährige im Moment noch nichts wissen, er hat ein letztes Ziel, die Bilderbuchquelle, die er kürzlich zusammen mit Brunnenmeister Peter Lienert entdeckte, auch noch zu sichern, um dem Weiler Husen auch in Zukunft genügend Wasser zu sichern. Die Abklärungen laufen und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, dass die entdeckte Musterquelle auch in die Wasserversorgung Husen einfliessen wird.