Ibach FC Landrat Uri unterliegt knapp dem FC Kantonsrat Schwyz Nach einem unterhaltsamen Spiel siegte der FC Kantonsrat Schwyz im Rückspiel des Parlamentarier-Axenderbys in Ibach gegen den FC Landrat Uri mit 4:2 Toren. Der FC Landrat konnte die Pausenführung nicht bis zum Schlusspfiff verteidigen und musste sich geschlagen geben. 30.06.2022, 13.51 Uhr

Im August 2020 trafen sich der FC Landrat Uri und der FC Kantonsrat Schwyz in Flüelen zum ersten Parlamentarier-Axenderby. Die Gäste aus Schwyz holten sich damals mit 5:3 Toren den Sieg. Coronabedingt konnte das Rückspiel in Ibach erst am 28. Juni 2022 stattfinden. Das Match galt gleichzeitig als Generalprobe für das Eidgenössische Parlamentarier-Fussballturnier, das im August in Lugano über die Bühne geht.