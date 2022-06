Altdorf Intercity-Halte beim Kantonsbahnhof: Die SBB verteidigen sich Der Halt der Intercity-Züge Richtung Zürich in Altdorf gefährde Pünktlichkeit und Anschlüsse, so die SBB. Zudem werde die Güterkapazität durch den Gotthard-Basistunnel eingeschränkt. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Der Kantonsbahnhof Altdorf ist die neue Verkehrsdrehscheibe in Uri. IC-Züge nach Zürich werden aber ab dem kommenden Fahrplanwechsel nicht mehr halten, stattdessen jene nach Basel. Bild: Valentin Luthiger (Altdorf, 30. März 2022)

In Altdorf halten mit dem kommenden Fahrplanwechsel die Intercity-Züge zwischen Zürich und Lugano nicht mehr. Neu sind es die Züge zwischen Basel und Lugano. Die Änderung verärgert vor allem die Pendlerinnen und Pendler in Richtung Zug und Zürich. Mit dem Wechsel verlängern sich deren Fahrzeiten oder Umsteigen kommt dazu. Der in Zürich arbeitende Mario Ziegler und der in Zug tätige Reto Brand sind gar nicht zufrieden mit der Änderung.

«Die schnellen Direktverbindungen gehen komplett verloren», kritisiert Reto Brand. Zurzeit müsse er nie in Arth-Goldau umsteigen. «Mit dem Fahrplanentwurf muss man jedes Mal umsteigen, wenn man die kürzere Reisezeit beibehalten will.» Der Wechsel bringe für viele Pendlerinnen und Pendler Nachteile.

«Unter dem Strich dürften es mehrere hundert Bahnkundinnen und Bahnkunden sein, deren Zeiten für die Arbeitswege sich in Zukunft verlängern oder die in Arth-Goldau umsteigen müssen, um die schnelleren Verbindungen zu nutzen.»

Mario Ziegler findet zudem, jeder IC von Zürich ins Tessin müsse mindestens einen Stopp pro Kanton, in dem der Zug durchfährt, machen: «Unsere Kantonsregierung und die parlamentarischen Vertreter in Bern sollen sich für diesen Grundsatz einsetzen.» Und was sagen die SBB dazu?

Halt der IC-Züge nach Zürich war eine Übergangslösung

«Der Halt der Intercity-Züge nach Zürich in Altdorf ist eine Übergangslösung, bis die Infrastruktur im Gotthard-Basistunnel uneingeschränkt genutzt werden kann», erklärt SBB-Mediensprecher Daniele Pallecchi. Und diese ist Dezember 2022 abgeschlossen.

«Der IC-Halt in Altdorf wirkt sich negativ auf die Fahrplanstabilität auf der Nord-Süd-Achse aus», so Pallecchi. «Dadurch werden Pünktlichkeit und Anschlüsse in den Knotenbahnhöfen Arth-Goldau, Zug und Zürich gefährdet.» Jeder Halt in Altdorf führe zudem dazu, dass im Gotthard-Basistunnel für den Güterverkehr eine sogenannte Trasse weniger zur Verfügung stehe.

Aus diesen Gründen hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) zusammen mit dem Kanton Uri und den SBB 2016 in einem «Memorandum of Understanding» vereinbart, dass ab Dezember 2022 die Basler statt die Zürcher Intercity in Altdorf halten. Daniele Pallecchi sagt aber auch:

«Die SBB kennen das Bedürfnis des Kantons Uri nach einem Halt der IC-Züge von/nach Zürich und sind in einem engen Austausch mit dem Kanton, um das Fahrplankonzept auf der Nord-Süd-Achse weiterzuentwickeln.»

Vorteile für die Urnerinnen und Urner für die Fahrt in den Süden

Beim Abschluss des «Memorandum of Understanding» 2016 sei festgestellt worden, dass bei einem Halt des Intercitys von Zürich nach Lugano eine attraktivere alpenquerende Güterverkehrs-Trasse verloren gehe als bei einem Halt des Intercitys Basel-Lugano, so der SBB-Mediensprecher. «Der IC-Halt in Altdorf verkürzt insbesondere die Reisezeit für Urnerinnen und Urner ins Tessin, unabhängig davon, ob der Zürcher oder der Basler Intercity in Altdorf hält», streicht er die positiven Aspekte hervor. Daniele Pallecchi räumt ein, dass es zu den Betriebszeiten des Tellbusses zwar keine Zeitersparnis auf der Bahn-Achse nach Basel gebe. Der SBB-Mediensprecher betont aber: «Der Intercity bietet umsteigefreie Verbindungen nach Olten–Basel. Ausserdem verkehren die Züge des Intercity auch in den Randstunden noch, wenn der Tellbus nicht mehr betrieben wird.»

Und wie steht es um die Auslastung im Gotthard-Basistunnel? Daniele Pallecchi gibt zu bedenken, dass der Güterverkehr am Gotthard, wie auch der Personenverkehr, in Sachen Nachfrage starken Schwankungen unterworfen seien. Diese variierten je nach Tageszeit, Wochentag und Saison. «Deshalb ist eine Aussage zur durchschnittlichen Auslastung pro Tag wenig aussagekräftig, zumal der Gotthard-Basistunnel auch in Zukunft über genügend Platz für den Güterverkehr verfügen muss», so der Mediensprecher.

Der Halt eines Intercitys auf der Achse Lugano–Zürich in Altdorf verlängere die gesamte Fahrzeit auf der Strecke. «Nicht nur der eigentliche Halt, sondern auch das Abbremsen und das Beschleunigen brauchen Zeit», so Daniele Pallecchi. Das wirke sich auf den Fahrplan und auf das Einhalten der Zeiten aus.

Bessere Möglichkeiten in Luzern, Verspätungen aufzuholen

«Durch die Einspurabschnitte ab Arth-Goldau Richtung Zürich besteht ein höheres Risiko, dass Verspätungen auf andere Züge übertragen werden», so der SBB-Mediensprecher. «Schon Verspätungen im Minutenbereich beeinflussen den entgegenkommenden Verkehr.» In Zürich müssten die Intercity in der Regel innerhalb von 10 Minuten für die Abfahrt wieder bereit sein. «Beim Intercity nach Basel hingegen gibt es in Luzern einen etwas längeren Aufenthalt, der gewisse Verspätungen kompensieren kann.»

