Schattdorf Marke Eigenbau: «Ich wollte schon immer ein Haus» Sepp Gisler aus Schattdorf hat sich einen lange bestehenden Wunsch erfüllt – in Miniaturform. Bruno Arnold 18.12.2020, 16.20 Uhr

Sepp Gisler hat fast 500 Stunden in sein Urner Haus investiert. Bild: Bruno Arnold (Schattdorf, 18. August 2020)

Seit 1994 lebt Sepp Gisler-Walker zusammen mit seiner Frau Käthy in einer Mietwohnung an der Spielmattstrasse in Schattdorf. «Ich wollte schon immer ein eigenes Haus», sagt der Vater von drei erwachsenen Kindern. Vor einem Jahr hat sich dieser lange gehegte Wunsch für den heute 67-jährigen Rentner erfüllt. Am 24. Dezember, um 15.45 Uhr, war die letzte der 1600 Holzschindeln auf dem Dach befestigt und das Bauwerk damit vollendet.

Gisler hatte endlich sein eigenes echtes Urner Haus: Einen dreistöckigen Blockbau auf dicken Grundmauern, im Innern fein säuberlich bis ins letzte Detail mit Möbeln und Beleuchtung ausgestattet. «Ein schöneres Weihnachtsgeschenk kann man sich nicht vorstellen», schwärmt der gelernte Säger. «Leider werde ich nie in meinem Haus wohnen können», bedauert er – «ich bin zu gross, obwohl ich klein bin». Was er damit meint: Das Haus steht nicht etwa mitten auf einer Parzelle im Urner Talboden, sondern auf einer 120 mal 80 Zentimeter grossen Grundplatte aus Holz.

Lange nach passenden Plänen gesucht

«Bis ich endlich Beschreibungen sowie passende Zeichnungen, Skizzen und Fotos eines echten Urner Hauses gefunden hatte, die mir als Anleitungen dienen konnten, musste ich mehrere Bücher durchblättern und mich bei verschiedenen Fachleuten erkundigen», blickt der Bauherr zurück. Gearbeitet und gebastelt hat er in der «Bütig» des Hauses, in dem er wohnt. Er spricht selten vom Keller oder von der Werkstatt, sondern auch schon mal von seinem «Himmelreich». Dort ist für Gisler nicht nur Perfektionismus bei der Arbeit angesagt, für ihn sind in diesem Raum auch Sauberkeit, Ordnung und Exaktheit oberste Gebote. «Wie es sich im Himmel gehört», sagt der humorvolle Bastler.

Schraubzwingen gehörten zu den wichtigsten Werkzeugen beim Modellbau. Bild: Sepp Gisler

Geplant hat Sepp Gisler sein Traumhaus ohne Laptop oder sonstige digitale Hilfsmittel. «Ich weiss ja kaum, wie man einen Computer startet», sagt er lachend. Stattdessen vertraute er auf die Kopien von Beschreibungen sowie auf verschiedene Ansichten mit Details zum Grundriss und zur Raumaufteilung eines 1759 erbauten Hauses.

Gisler holt einen grünen Ringordner von der Ablage. Darin befinden sich Dutzende von A4-Blättern, auf denen neben Hunderten von Massangaben auch die benötigten Werkzeuge für den Hausbau aufgelistet sind. Neben detaillierten Tagesrapporten finden sich im Ordner zudem auch Adressen und Telefonnummern von Personen, die er in der Planungsphase kontaktiert hat. Auch schriftliche Anweisungen fehlen nicht, sogar an die eigene Adresse: «Bitte genauer arbeiten, Sepp!» Oder: «Schindeln doch aufschiften, von links anfangen.» Und daneben hat er die einzelnen Arbeitsschritte mit der Kamera festgehalten – natürlich nicht digital, sondern auf Hunderten von Farbfotos, die dereinst in einem Album landen sollen.

Fast 500 Stunden in der «Bütig» verbracht

2017 hat Sepp Gisler die Planung aufgenommen, im März 2019 konnte er mit den Bauarbeiten loslegen. «Ich musste eben etwas lange auf die Baubewilligung warten.» 491 Stunden respektive knapp 12 Arbeitswochen hat Sepp Gisler bei den Bauarbeiten in der nur gerade rund 4 mal 2 Meter grossen «Bütig» verbracht. Nicht immer nur zur Freude seiner Frau: «Chunnsch aü wieder einisch iberobsi oder wottsch im Chäller ibernachtä?», habe sie mehrmals gefragt.

Ende Mai 2019 war der erste Stock im Rohbau fertig erstellt. Bild: Sepp Gisler

Das Modellhaus enthält eine grosse Küche, fünf zum Teil mit Leitern erschlossene Schlafzimmer, eine getäferte Stube mit einem Buffet aus Tannenholz und einem Specksteinofen, ein kleines Stubli, eine Vorratskammer inklusive Salzfass, eine offene Laube, ein Plumpsklo sowie 15 kunstvoll verkleidete Fenster.

Mittlerweile widmet sich Sepp Gisler bereits seinem nächsten Projekt: einem hölzernen «Häiwgaadä» mit dazugehörigen «Häinzi». «Das Ganze ist aus dem Kopf heraus entstanden», erklärt er. Dafür habe er keine Pläne und Skizzen mehr gebraucht, sondern einfach etwas Fantasie. «An Weihnachten will ich fertig sein – aber nicht erst um 15.45 Uhr.»