«Im Kanton soll der Mensch im Mittelpunkt stehen» Zu den kantonalen Wahlen vom 8. März 2020 Herbert Enz, Alt-Landrat, Schattdorf 18.02.2020, 05.00 Uhr

Dimitri Moretti setzt sich im Regierungsrat ein für einen lebenswerten Kanton, einen Kanton in dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Dazu gehören beispielsweise gute Bedingungen für Familien, Bildung und Arbeitsplätze. Durch ihn fühle ich mich und meine Anliegen in der Regierung vertreten. Deshalb und damit alle politischen Kräfte weiterhin in der Regierung vertreten sind, wähle ich Dimitri Moretti für eine weitere Amtsdauer.