Im Kanton Uri gibt es diesen Sommer temporäre Campingplätze: Ein Besuch im Camper-Paradies Für viele Wohnmobil-Fans ist der Urkanton die letzte Hoffnung auf Ferien in der Schweiz. Uri nimmt im Coronajahr mit dem Projekt Temp Camp eine Vorreiterrolle ein. Christian Tschümperlin 21.07.2020, 18.08 Uhr

Bruno und Barbara Faust aus St. Gallen sind zu Gast beim Temp Camp Unterschächen. Er tüftelt und schraubt gerne am Velo, sie kocht gerne. Bild: Christian Tschümperlin

Das Bild hat sich in Uri verschoben: Sieht man Wohnmobile sonst vor allem im Stau vor dem Gotthard stehen, trifft man die Wohnungen auf Achsen nun auch auf den anderen Strassen an. Auf dem sogenannten Temp Camp in Unterschächen trifft man auf Bruno und Barbara Faust aus St. Gallen. Die beiden Pensionäre haben über einen Fernsehbeitrag von den Stellplätzen erfahren, die diese Tage in Uri wie Pilze aus dem Boden schiessen. Eigentlich hatten sie das Projekt «Ferien in der Schweiz» bereits aufgegeben. «Im Juni waren wir für drei Wochen in Neuenburg, Solothurn und dem Jura mit unserem Wohnmobil unterwegs. Die Campingplätze waren pumpenvoll», erzählt Barbara Faust.

Bruno und Barbara Faust aus St. Gallen waren schon seit vielen Jahren nicht mehr in Uri. Bild: Christian Tschümperlin

«Doch dann sahen wir diesen Fernsehbeitrag aus Unterschächen und entschieden uns spontan, hierher aufzubrechen», ergänzt ihr Mann Bruno Faust. Seit Sonntag sind sie da. «Es ist ein traumhaft schönes Gebiet mit vielen Velo- und Wanderwegen», freut sich Barbara Faust. «Die Leute sind sehr nett und im Hotel Alpina haben wir bestens gespiesen.» Das sei besser, als wie Freunde von ihnen im Ausland wegen Corona festzusitzen.

Uri Tourismus machte anfangs Juni einen Aufruf für Alternativen zu den traditionellen Campingplätzen in Altdorf, Flüelen und Andermatt. Dabei entstanden die Temp Camps. Bis heute sind in neun Gemeinden insgesamt 65 Stellplätze dazugekommen. «Wild Campieren ist für uns in der Schweiz keine Option, es ist vielerorts verboten», weiss Barbara Faust. Sie hofft deshalb, dass dieses Temp Camp nicht bloss ein temporäres Coronaprojekt bleibt.

An der Isleten ist man bereit für die Camper

Auch in das geschichtsträchtige Areal der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite biegen seit vergangenem Donnerstag die Camper ein. Gekommen sind sie aus der ganzen Schweiz, um die Natur in Uri zu erleben. Zwischen Bäumen, Bergen und dem nahen See stehen auf dem Gelände an der Isleten seit zwei Wochen sieben Stellplätze für Wohnwagen und 20 Zeltplätze bereit. Sogar Gämsen sollen sich hie und da auf das Areal verirren.

Die ersten Camper stehen schon da: Das Projekt Temp Camp 2020 an der Isleten. Bild: Christian Tschümperlin

Auf einem Rundgang über den Platz trifft man auf den ersten Stolz des neuen Temp Camps. In einem blauen Container befinden sich Toiletten und Dusche – und in Zeiten von Corona hat man auch den Desinfektionsspender nicht vergessen.

Eine alte Idee wird wiederbelebt

Schon in den 1980er-Jahren spielte man mit dem Gedanken, an der Isleten einen Campingplatz zu eröffnen. Nun hat die Coronapandemie für Schub gesorgt. «Die Volkswirtschaftsdirektion kam mit der Idee auf Uri Tourismus zu, Angebote für die von Corona schwer betroffenen touristischen Leistungsträger zu entwickeln.» Die Wanderer, Surfer und Badegäste könnten helfen, Umsatz zu generieren, so die Hoffnung.

Vor den Bäumen stehen die ersten Wohnwagen. Diese sind bereits an das funktionierende Stromnetz angeschlossen. Zum Rechten sorgt ein Platzwart. Dieser besorgt die Reservierungen, den Empfang und den Unterhalt - bietet aber auch Führungen in die stillgelegte Sprengstofffabrik an. Die Tätigkeit mache ihm Spass, und er ist überzeugt von der Anziehungskraft der Isleten. «Das Bachrauschen hat auf mich schon fast eine therapeutische Wirkung. Ich bin sicher, unseren Gästen wird es ähnlich ergehen», meint er.

Ämter agierten unkompliziert

Es steht fest: Auf dem Areal kann man Natur und Geschichte erleben. Gerade deshalb war es nicht ganz einfach, das Projekt aufzugleisen. «Wir sassen mit allen Ämtern zusammen. Obwohl alle Bestimmungen eingehalten werden mussten, lief alles schnell und unbürokratisch ab», sagt Fedier und deutet zur Begründung auf eine Gewässerschutzzone zwischen dem Temp Camp und den alten Fabrikhäusern, die man nicht betreten darf.

Für die Tourismusfachfrau Sara Fedier ist klar: Es soll ein Pilot- und Lernjahr sein. «An gewissen Plätzen verzichtet man bewusst auf eine Infrastruktur, wie wir sie hier vorfinden. Die Idee ist es, unterschiedliche Projekte auszuprobieren, damit man herausfinden kann, was wie gut funktioniert.» Ende Saison werde Bilanz gezogen.

Dass an diesem geschichtsträchtigen Ort aber einiges an Kreativität zusammenkommt, steht schon fest. Der Platzwart etwa hat noch viele Ideen: «Ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Getränkeautomaten, einen Aufenthaltsraum und Beleuchtung in der Nacht einrichten.»