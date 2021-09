Impfungen Auch in Bürglen kann man sich nun spontan impfen lassen Am Samstag wird das Kantonsspital Uri im Bürgler Gemeindesaal Impfungen ohne Voranmeldung anbieten. 15.09.2021, 11.02 Uhr

In Bürglen darf man sich sponat impfen lassen. Symbolbild: CH Media

In der vergangenen Woche wurden rund 998 Impfungen im Kanton Uri verabreicht (Vorwoche: 720), wie der Urner Sonderstab Covid-19 mitteilt. Davon seien 215 auf die «sehr erfolgreiche Impfaktion» in Andermatt vom vergangenen Freitag und Samstag entfallen. «Um der Bevölkerung weiterhin einen unbürokratischen Zugang zur Impfung zu vermitteln, wird am kommenden Samstag in Bürglen eine Impfmöglichkeit ohne Voranmeldung angeboten.» Von 9 bis 17 Uhr werde die mobile Impfequipe des Kantonsspitals Uri im Gemeindesaal («Suppi») Impfungen verabreichen.