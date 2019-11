In Altdorf gibt es Geschichten zu hören über eine Traktorfahrt zum Nordkap

Mit einem ausserordentlichen Gefährt trat Andreas Zimmermann seine Reise an - und erntete dafür viel Aufmerksamkeit. (Bild: PD)

(ml) Interessierte können am 22. November einer fast unglaublichen Geschichte lauschen: Ein Mann, über 50 Jahre alt, kauft sich ein Cabriolet und fährt damit ans Nordkap und zurück. Typisch für Männer in diesem Alter, könnte man sich denken. Dem ist aber nicht so, denn beim Cabriolet handelt es sich um einen Rapid Einachser-Traktor mit Jahrgang 1981 und einen selbst gebauten Wohnanhänger.

Am 10. Juni 2018 startete Andreas Zimmermann sein Abenteuer. Vier Monate dauerte die Reise, welche ihn mit einer Höchstgeschwindigkeit von 17 Kilometern pro Stunde, über 9000 Kilometer und durch 11 Länder führte. «Einmal nicht im Stau stehen», dachte er, «der Stau befindet sich immer hinter mir.»

Er konnte nicht alle Einladungen annehmen

Vor der Reise tauchten Fragen auf: Wie werden die Menschen reagieren? Werden sie ihn lieben oder hassen? Mit gewissen Ängsten macht sich Andreas Zimmermann auf den Weg, doch er wurde überwiegend positiv überrascht. Wo er auch auftauchte, er und sein Fahrzeug waren die Attraktion. Hätte er alle Einladungen angenommen, wäre er wohl noch heute unterwegs.

Die Geschichten seiner Reise sind mal heiter, mal besinnlich und tiefgründig, aber immer spannend vorgetragen von Andreas Zimmermann. Davon kann man sich bei der Live-Reportage mit dem Titel «Total abgefahren» überzeugen lassen. Am Freitag, 22. November, macht Zimmermann auch in Altdorf halt. Zur Show ist zudem auch ein Buch erhältlich. Es heisst «Total abgefahren – Mit dem Einachser ans Nordkap».