In Amsteg fällt die Fastensuppe dem Lockdown zum Opfer Nur drei von vier Terminen zum Ausschank konnten stattfinden. 14.05.2020, 18.32 Uhr

Seit über 40 Jahren wird in Amsteg Fastensuppe ausgeschenkt. Bild: PD

(ml) Die Mitglieder des Fastensuppen-Teams trafen sich Ende Februar zum Vor- und Zubereiten der ersten Suppe in diesem Jahr. Es ist eine über 40-jährige Tradition, an vier aufeinanderfolgenden Samstagen in der Fastenzeit eine währschafte Suppe zuzubereiten und zum Kauf anzubieten.