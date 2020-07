In Erstfeld lebt eine alte Schweinerasse wieder auf Das Alpine Netzwerk Pro Patrimonio Montano will die Vorteile des schwarzen Alpenschweins nutzen. Dazu gehört der ökologische Nutzen ebenso wie die besonderen Eigenschaften des Fleisches. 15.07.2020, 05.00 Uhr

Alpenschweine waren noch vor hundert Jahren im Alpenraum verbreitet. Bild: PD

(ml) Einige schwarze Alpenschweine in Erstfeld bilden die erste Zuchtgruppe im Kanton Uri. Dem Alpinen Netzwerk Pro Patrimonio Montano ist es gelungen, in Österreich, Südbayern, Norditalien und der Schweiz 55 solche Zuchtgruppen neu aufzubauen. Noch vor rund hundert Jahren gab es im Alpenraum eine grosse Zahl dieser Schweine. Sie wurden allerdings von importierten Leistungsrassen verdrängt, wie das Netzwerk in einer Mitteilung schreibt. Nur drei kleine Restpopulationen überlebten.