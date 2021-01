Video In Erstfeld steht ein Stall in Vollbrand – die Löscharbeiten sind im Gange An der Wilerstrasse in Erstfeld hat ein Stall um den Mittag herum Feuer gefangen. Es kamen weder Personen noch Tiere zu Schaden. 15.01.2021, 14.48 Uhr

Ein Stall an der Wilerstrasse stand in Vollbrand. Bild: Kantonspolizei Uri

(lil) Am Freitagmittag um etwa 12.30 ging bei der Kantonspolizei Uri die Meldung ein, das in Erstfeld an der Wilerstrasse ein Stall brennt. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten vor Ort einen Vollbrand feststellen, schreibt die Kapo Uri in einer Mitteilung. Ein nahestehendes Wohnhaus wurde von der Hitze beschädigt.